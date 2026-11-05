FOTO: Magnific - Como saber se uma oferta para trocar seu consignado é segura?

Chega uma mensagem prometendo juros menores no seu consignado, e a oferta parece boa demais para recusar. Só que nem toda proposta de troca de banco é o que diz ser.

No segundo trimestre de 2026, irregularidades em crédito consignado foram o segundo assunto mais reclamado no ranking do Banco Central do Brasil (BCB), atrás só de cartões de crédito.

Saber de onde a oferta veio, o que ela muda no contrato e quando um pedido de dinheiro vira sinal de golpe ajuda a proteger o benefício que você recebe todo mês.



Como funciona a troca do consignado de banco?



A troca do consignado de banco, chamada de portabilidade, transfere a dívida para outra instituição que ofereça condições melhores, e o banco de destino quita o saldo devedor com o de origem.

A partir daí, a nova instituição passa a receber as parcelas descontadas do salário ou benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e o contrato anterior é encerrado com o pagamento do novo banco.

De acordo com o Relatório de Economia Bancária 2020, do BCB, quem recorre à portabilidade pode buscar juros menores, crédito adicional ou prazo maior, e cada ganho muda a dívida de um jeito.

Por isso, a origem da oferta e as condições propostas merecem checagem antes de qualquer aceite, já que uma troca vantajosa em um ponto pode custar mais em outro aspecto do contrato.



Confirme a instituição e a origem da oferta



Para confirmar a instituição e a origem da oferta, consulte o cadastro de instituições do Banco Central e procure o banco por conta própria, sem usar o telefone ou o link enviado pelo contato.

Siga esta ordem de conferência:

Anote o nome do banco e do atendente que fez o contato Confira se a instituição aparece no cadastro do Banco Central Pergunte ao banco, pelos canais oficiais dele, se a proposta existe e quem a enviou Peça por escrito as condições oferecidas, para comparar depois com calma

Segundo o Relatório de Economia Bancária 2020, do BCB, o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume a responsabilidade pelo atendimento prestado.

Por isso, peça o nome da empresa que fez o contato e confirme com a instituição responsável pelo crédito que o vínculo realmente existe, antes de passar qualquer informação pessoal.



Verifique quais condições estão sendo oferecidas



Verificar as condições significa comparar tudo o que a proposta traz com o contrato que você já tem, item por item, antes de dar qualquer resposta positiva ao atendente ou assinar algo.

Confira os principais pontos que você deve verificar:

Banco e contrato: confirme a instituição que vai assumir a dívida e se o contrato citado é o que você quer trocar

confirme a instituição que vai assumir a dívida e se o contrato citado é o que você quer trocar Saldo devedor: compare o valor informado com o do seu contrato atual

compare o valor informado com o do seu contrato atual Juros e CET: peça a taxa mensal e o CET e coloque-os ao lado dos atuais

peça a taxa mensal e o CET e coloque-os ao lado dos atuais Parcela e prazo: confira o valor de cada parcela e quantas ainda faltam

Esses quatro itens formam a base da comparação, e uma proposta que não informa algum deles com precisão já indica que ainda falta transparência na oferta recebida, mesmo antes da assinatura.

Também é preciso saber se a proposta envolve só a portabilidade ou também um refinanciamento, que é uma nova contratação, com valores e prazos próprios, somada à transferência da dívida original.

Se a oferta incluir troco, o dinheiro extra passa a integrar a dívida, e por isso o valor adicional e o total a pagar devem ser conferidos separadamente, sem misturar os dois números.

Nem toda troca gera economia, pois um prazo maior pode reduzir a parcela e ainda assim elevar o total pago, e por isso a comparação precisa olhar o custo de toda a dívida, não só a parcela.



Desconfie de pedidos de pagamento para liberação da portabilidade



Desconfie sempre que alguém pedir depósito ou pagamento antecipado para liberar a portabilidade, pois, segundo relatório do BCB de 2020, o contrato é quitado com recursos de outra instituição.

Em alerta de 22 de setembro de 2021, o Procon Goiás descreveu uma falsa portabilidade em que o dinheiro cai na conta da vítima e ela é induzida a repassá-lo a uma empresa, sob a desculpa de estorno.

O resultado, segundo o órgão, é que a pessoa passa a ter duas dívidas, o contrato original e o novo, sem que nenhuma portabilidade tenha de fato acontecido, o que deixa o prejuízo inteiro com ela.

Se receber um pedido desse tipo, siga estes passos:

Interrompa a conversa e não faça depósito, Pix ou transferência para a conta indicada

Procure a instituição pelos canais oficiais e confirme a situação

Se um valor desconhecido já caiu na sua conta, não o repasse a ninguém e registre boletim de ocorrência

Esse tipo de fraude depende da pressa da vítima, e uma pausa para verificar a história diretamente com o banco costuma bastar para evitar o golpe e proteger o benefício.



Quais são as vantagens de consultar a portabilidade online?



O atendimento digital permite consultar as condições e simular a transferência sem sair de casa, com tempo para ler cada detalhe e avaliar a proposta com calma antes de decidir pela troca.

Entre as opções para fazer essa consulta está a meutudo, que permite ver as condições da portabilidade de consignado INSS online, com acesso feito sempre pelo site ou aplicativo oficial da empresa.

Atenção: Em qualquer canal, senhas e códigos de autenticação são pessoais e não devem ser informados a ninguém, nem mesmo a quem diga falar em nome do banco ou do INSS, por mais convincente que pareça.



O que conferir antes de confirmar a troca?



Antes de confirmar a troca, compare as condições negociadas com os dados do contrato e da etapa de confirmação, e só autorize a operação se tudo coincidir com o que foi combinado com você.

Use esta checagem final:

Compare parcela, prazo e taxa da tela de confirmação com o que foi negociado.

Verifique se o contrato a assinar traz as mesmas condições da proposta, sem cláusulas ou valores novos.

Guarde protocolos, contrato e comprovantes de todas as etapas.

Qualquer divergência entre o combinado e o apresentado deve ser esclarecida pelos canais oficiais antes da autorização, mesmo que o atendente peça uma resposta imediata para não perder a oferta.

Em agosto de 2024, os 10.362 registros sobre portabilidade de crédito representaram 15% das reclamações recebidas pelo Banco Central, segundo o Voto 76/2025 do Conselho Monetário Nacional.

A portabilidade segue sendo o melhor caminho para quem quer condições melhores, mas esse volume de queixas mostra que o benefício da troca depende de conduzir cada etapa com atenção.

