A VIII Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio estreia em Brasília na próxima segunda-feira (9/11), com uma programação potente, que terá como destaques a exibição de um filme inédito de Adelia Sampaio e uma homenagem à cineasta Joyce Prado.

Este ano, a Mostra traz a Brasília 40 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, de 15 estados brasileiros e do Distrito Federal, além de produções de outros quatro países: Mali, Burkina Faso, Senegal e Cuba.

Homenagens

A noite de abertura da Mostra, no Cine Brasília, será marcada pela homenagem a duas importantes cineastas negras brasileiras de diferentes gerações.

O curta-metragem Agora um Deus Dança em Mim, de Adelia Sampaio, será exibido pela primeira vez. A obra ficou desaparecida por mais de 40 anos e foi restaurada recentemente pela Cinemateca Brasileira. O filme utiliza imagens de um solo da bailarina Tatiana Cobbett para abordar a falta de espaço para bailarinos se apresentarem no Brasil.

É uma emoção grandiosa, um trabalho que é o início da minha carreira e eu não esperava reencontrar, então é uma emoção grande, imensa, disse Adelia.

Em seguida, será exibido Quase da Família (2026), último filme dirigido por Joyce Prado (1987-2025). A obra aborda a luta histórica pela regulamentação da profissão de trabalhadora doméstica no Brasil. A diretora faleceu no ano passado, sem ver o filme concluído.

Para a idealizadora e diretora da Mostra, Edileuza Penha de Souza, a homenagem é necessária, diante da importância da cineasta para o cinema negro brasileiro. Ela também destaca como a temática do filme dialoga com a programação deste ano e com sua própria trajetória, já que a Mostra começa com uma produção sobre trabalhadoras domésticas e também se encerra com a exibição de Aqui Não Entra Luz, de Karol Maia.

Eu também me consagrei como cineasta com o filme Filhas de Lavadeira. Então, acho que essas obras reverenciam essas mulheres domésticas que nos possibilitaram ser o que a gente quisesse ser, diz.

Sonhos e voos

Ainda na programação da Mostra, Adelia Sampaio apresentará ao público mais um de seus múltiplos talentos. Na terça-feira (10), a cineasta lança seu primeiro livro infantojuvenil, Voos e Sonhos de uma Borboleta. A obra narra, de forma poética, passagens de sua infância.

Nascida em Belo Horizonte, Adelia Sampaio passou parte da infância em um abrigo em Santa Luzia do Rio das Velhas (MG). Ela foi levada à instituição aos 7 anos, por determinação da patroa de sua mãe, Guiomar, que trabalhava como empregada doméstica.

Aos 12 anos, foi morar com a irmã e, por meio dela, conheceu o cinema, pelo qual se apaixonou. Anos depois, em 1984, tornou-se a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil: Amor Maldito.

Serviço

Abertura da Mostra

9 de novembro, às 19h20, no Cine Brasília.

VIII Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio

De 10 a 14 de novembro, no Anfiteatro 10 da UnB.

Lançamento do livro Voos e Sonhos de uma Borboleta

10 de novembro, às 16h, no Anfiteatro 10 da UnB.

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