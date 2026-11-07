Ao reunir trabalhos contemporâneos e peças do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, a exposição lança novos olhares sobre a trajetória de oito mulheres abolicionistas:

Anastácia,

Aqualtune,

Luiza Mahin,

Maria Felipa,

Maria Firmina dos Reis,

Adelina,

Esperança Garcia,

Maria Tomásia.

As representações artísticas resgatam as personagens históricas e discutem a permanência do racismo contra mulheres negras.

Resistência à escravidão

A artista Thaís Iroko, que busca recontar histórias por meio da valorização da memória ancestral, procurou se aproximar sensorialmente de Anastácia, uma das personagens retratadas.

Para isso, produziu uma ilustração em que a figura aparece cega, numa tentativa de explorar o silenciamento. Nas representações mais conhecidas de Anastácia, ela é retratada com a boca coberta por uma máscara de flandres, instrumento de tortura que a impedia de falar.

"No livro Memórias da Plantação, Grada Kilomba sugere que o castigo da máscara de flandres pode ter sido motivado, entre outras razões, pelos discursos de Anastácia incentivando a mobilização, resistências e fugas", destaca a curadora da mostra, Ana Carla Soler.