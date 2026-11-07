Sabrina: Quando a gente estava discutindo o roteiro, nós falamos de nossas vivências, e eu fiz essa confidência. Lembrei desse fato. [A estratégia mais clássica de embranquecimento] é alisar o cabelo. Mas isso eu não fiz. Mas eu tinha esse lance do pregador, um momento na adolescência, depois que uma vizinha veio com esse palpite para eu conseguir afinar o nariz.

Agência Brasil: Você também confronta a colonialidade com o próprio filme, ao contar essa história e propor uma discussão entre Brasil e Europa, certo?

Sabrina: Olha, são 20 anos de carreira. Comecei fazendo curtas na escola. Considero o meu primeiro curta profissional, que entrou no mercado, o Black Berlin, de 2009, que viajou bastante e ganhou prêmios.

Não sei, se eu fosse uma diretora branca, já teria realizado meu primeiro longa. Mas nunca me preocupei com isso, na verdade. Acho que meus outros filmes, médias e curtas, também fazem parte da minha estratégia de carreira. O longa é uma coisa muito séria quando você é uma cineasta autoral. Então, acho que veio tudo na hora certa.

O Projeto era para ser um filme do Yvan. Eu entraria como produtora e roteirista. Mas, quando teve os levantes pela morte de George Floyd, conversando, começamos a colocar como era, para o Yvan, branco, suíço, europeu, um continente que colonizou o resto do mundo, como era esse lugar de branquitude mesmo, de privilégios. O filme começa aqui. Só depois decidimos que meu ponto de vista deveria entrar também.

Yvan: Quando tivemos aquelas conversas, parecia que estávamos tocando em algo muito sensível, algo que fervilhava. Parecia que nossa conexão era um reflexo do que estava acontecendo ao redor do mundo e, por isso, sentimos que precisávamos fazer algo.

Pelo menos da minha parte falando como um homem branco , parecia impossível vivenciar este momento sem tomar uma atitude. Havia um senso de urgência. No início, a ideia era que o projeto fosse mais focado em mim, mas logo percebemos que não faria sentido apresentar apenas a minha perspectiva.

Seria muito mais interessante e, na verdade, percebemos isso durante a produção incluir o próprio processo de criação, que era tão fascinante quanto o filme em si. Por isso, decidimos incorporar esse processo à obra; é por isso que nós dois aparecemos respondendo, assim, à sua pergunta anterior.