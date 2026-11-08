De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar mobilizou cerca de 30 bombeiros de cinco unidades da corporação, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores. As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida.

A Polícia Civil investiga o caso por meio da 90ª DP (Barra Mansa). O local do acidente passou por perícia, e os documentos do veículo foram apreendidos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Em nota, o governo lamenta profundamente as mortes.

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