Com o objetivo de inspirar conversas e transformar conhecimento em ação, a organização não governamental (ONG) Girl Up Brasil lançou no final de outubro o Almanaque de Saúde Menstrual - Livres Para Menstruar, com informações completas sobre tudo o que é preciso saber antes da primeira menstruação, estratégias para falar do assunto na escola e na família, além de um passo a passo para cuidar das dores físicas e emocionais e até um diário menstrual para ajudar no autoconhecimento e facilitar as consultas médicas.

Para elaborar a publicação, a Girl Up Brasil ouviu 200 adolescentes de norte a sul do país e entrevistou em profundidade 33 pessoas, incluindo ginecologistas, pesquisadores, psicólogos, fisioterapeuta pélvica, educadora e outros profissionais.

Apesar de tão comum, essa é uma questão ainda pouco presente nas conversas e pouco valorizada até nas consultas médicas, diz a Girl Up Brasil, movimento que conecta, inspira e forma meninas para liderarem transformações sociais em seus territórios.

De acordo com a gerente de projetos da Girl Up Brasil, Munah Malek, desde 2020 a organização vem trabalhando na perspectiva de compreender a menstruação e as dores menstruais por meio das pré-adolescentes e adolescentes que participam do movimento e que se envolvem falando de seus corpos em primeira pessoa.

Tem importância gigantesca os adolescentes falarem sobre como suas dores são invisibilizadas, o seu desconhecimento sobre a menstruação, a falta de amparo na menarca (primeira menstruação). E a partir daí, o que seria um guia sobre saúde menstrual, acabou se tornando um almanaque com 200 páginas, em linguagem jovem, tirando as dúvidas que elas têm, disse.

Munah explicou que A Girl Up Brasil é um movimento para conectar, inspirar e formar meninas para serem líderes pela justiça social a partir de suas próprias vozes. Já foram apoiadas mais de 2.500 meninas, organizadas em mais de 250 clubes em todos os estados do Brasil.

Esse trabalho contribuiu para a elaboração de mais 50 projetos de lei, que já impactaram mais de 18 milhões de pessoas em todo o país, afirmou.

Levantamento feito neste ano pelo Instituto Alana, em parceria com o Equidade.info, mostrou que seis em cada dez estudantes brasileiras que menstruam têm cólicas fortes ou moderadas que atrapalham os dias e exigem medicação. Foram entrevistadas 2.551 estudantes, 303 professores e 181 gestores escolares das redes pública e privada de todas as regiões do país.

Os dados mostram ainda que quatro em casa dez faltam às aulas pelo menos uma vez por mês por causa de sintomas menstruais, o equivalente a cerca de 3,6 milhões de meninas de todo o Brasil. Entre as que faltam, 16% perdem de duas a cinco dias de aulas por mês.

Um dos pontos abordados no almanaque é o conceito de violência menstrual, que surgiu a partir dos relatos e que se refere às negativas de cuidado, de escuta e de atendimento digno, reforçando a violência de gênero.

"A violência menstrual se traduz na falta de absorventes, de explicações claras sobre a menstruação, ao fato de médicos minimizarem as queixas de dor de suas pacientes e as mulheres levarem mais de dez anos, em média, para ter um diagnóstico de endometriose e outras doenças associadas à cólica menstrual, explicou Manah.

O almanaque também defende o direito de as meninas continuarem com todo o suporte e apoio que a etapa da infância exige, após a menarca. Você pode menstruar e continuar sendo uma menina, enfatiza o texto, que também desconstrói o mito de que, com a chegada da menstruação, o corpo está automaticamente pronto para uma gestação. Munah destacou que a idade média de menstruar no Brasil é de cerca de 12,5 anos, mas tem meninas que menstruam com oito, dez, 11 anos.

Com essa idade de 13 anos também tem um pico em relação às violências que as meninas vão sofrer, a compreensão de que ela virou mocinha, o que tem por trás disso, de uma adultização, uma sexualização infantil, a gente vê a importância de dizer que o corpo mudou, mas a infância ficou. Então a menina tem direito a continuar sendo menina e brincando e não virar mocinha necessariamente, disse.

A íntegra do almanaque está disponível no site da Girl Up Brasil.

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