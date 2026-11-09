Os dados fazem parte dos mapas anuais de cobertura e uso da terra do MapBiomas. O levantamento mostra que entre a primeira década da série histórica, de 1985 a 1994, e o período de 2015 a 2025, a área alagada média do Pantanal diminuiu 53%. Era 5,99 milhões, passou a ser 2,79 milhões de hectares.

A duração das inundações também mudou. Em 1988, foram 3,8 milhões de hectares alagados por 6 a 12 meses. Em 2025, a área inundada por seis meses ou mais foi de 820 mil hectares.

Em 2024, o Pantanal teve a menor extensão de área alagada desde o início do monitoramento, com 937 mil hectares. O planalto tem os maiores volumes de precipitação da Bacia do Alto Paraguai. Entre 2019 e 2025, foram sete anos consecutivos de chuva abaixo da média. O menor volume foi em 2024, com 1.050 milímetros. A média era de 1.469 milímetros.

As áreas naturais ocupavam 85% do território da bacia em 1985, proporção que diminuiu para 60% em 2025. As pastagens avançaram 6,9 milhões de hectares e a agricultura, 1,49 milhão. Em 2025, 84% da área ocupada pela agropecuária na bacia estava no planalto.

Ao longo de todo o período, 94% da perda de vegetação nativa aconteceu em formações savânicas (55%) e florestais (39%). A agricultura cresceu 304% entre 1985 e 2025, e 37% da área agrícola existente em 2025 surgiu sobre vegetação nativa suprimida nesse intervalo.

A supressão de vegetação nativa, antes concentrada nas bordas do Pantanal, chegou até áreas mais internas do bioma. Entre 2017 e 2025, foram suprimidos 446 mil hectares: 48% deles eram formações campestres.

Avanço do fogo

O MapBiomas indica que o fogo atingiu 61% do território pantaneiro pelo menos uma vez entre 1985 e 2025, o equivalente a 9 milhões de hectares. Essa é a maior proporção entre os biomas brasileiros no acumulado do período. Depois vem o Cerrado, com 44%.

Em 52% do Pantanal, as queimadas ocorreram três vezes ou mais. Houve mudança na distribuição espacial do fogo. Nas primeiras décadas da série, as áreas queimadas se concentravam nas bordas. Depois de 2019, passaram a se concentrar no interior.

Entre 2016 e 2025, os meses de agosto, setembro e outubro concentraram 72% da área queimada. O período coincide com o auge da estação seca. Em 2020 e 2024, a área de floresta queimada foi de cerca de 210 mil hectares por ano, cinco vezes a média histórica, que era de 41 mil hectares, analisa o pesquisador do MapBiomas, Eduardo Rosa.

As áreas queimadas no bioma Pantanal nos últimos anos têm avançado no entorno do Rio Paraguai, deixando cicatrizes de maior tamanho e atingindo áreas de florestas menos adaptadas ao fogo, diz Eduardo.

Dados por região

A área de pastagens no Pantanal mato-grossense passou de 73 mil hectares em 1985 para 780 mil hectares em 2025. As formações florestais e savânicas diminuíram de 2,7 milhões para 2,1 milhões de hectares.

No planalto, a agricultura passou de aproximadamente 390 mil para 1,2 milhão de hectares em Mato Grosso e de 100 mil para 750 mil hectares em Mato Grosso do Sul

As dez sub-bacias da BAP perderam formações florestais e savânicas e viram a agropecuária crescer. Na sub-bacia do Alto Paraguai, a perda foi de 1,5 milhão de hectares de florestas.

A superfície de água diminuiu 70% na sub-bacia do Taquari, queda de 621 mil hectares, e 91% no Médio Paraguai, redução de 746 mil hectares.

As áreas protegidas ocupavam 8,4% do Pantanal em 2025 e tinham 99% de cobertura natural.

Nas áreas de preservação permanente (APPs) do planalto, a supressão acumulada de vegetação nativa entre 1987 e 2025 foi de 209 mil hectares. Desse total, 89% ocorreu até 2008. A média anual de supressão passou de 11 mil hectares entre 1987 e 1999 para 1 mil hectares entre 2009 e 2025.

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