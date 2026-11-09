Segundo os dados da pesquisa a saúde do brasileiro, hábitos de vida e o uso de tecnologia em diagnósticos médicos, de 2024 para 2026, a parcela dos homens que dizem saber como prevenir a doença passou de 36% para 35%. Entretanto, quem dizia saber mais ou menos passou de 17% para 8%, enquanto quem afirma não saber subiu de 44% para 56%.

A pesquisa deste ano mostra que o desconhecimento é ainda maior entre os mais jovens: 71% dos brasileiros de 16 a 24 anos não sabem como previnir o câncer de próstata, percentual que diminui conforme a idade avança e atinge 45% dos 60+. O levantamento ouviu 977 homens, dentro da amostra total de 2.015 pessoas em todo o país.

A pesquisa foi divulgada aproveitando o período do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), esse é o tipo de câncer mais incidente entre os homens no Brasil representa 30,5% de todos os casos de câncer diagnosticados no sexo masculino.

Localidades

No interior o percentual de desconhecimento é 58% e quando se refere a homens com ensino fundamental fica em 59%, chegando em 47% entre os que chegaram ao ensino superior. Nas demais regiões o desconhecimento é ao menos 15 pontos percentuais maior: 61% no Sul, 62% no Nordeste e 65% no Norte e Centro-Oeste. O Sudeste é a única região onde a porcentagem dos que dizem saber como prevenir (46%) é igual à dos que dizem não saber (46%).

Exame de toque

De acordo com o levantamento, houve queda na intenção de fazer o exame de toque, utilizado para diagnóstico precoce do câncer de próstata. O percentual passou de 61%, em 2024, para 48%, em 2026. Entre os homens que dizem não pretender fazer o exame o número passou de 30% para 38%.

A adesão é maior entre os homens com mais de 60 anos (64%), com ensino superior (63%) e que usam a rede particular ou plano de saúde (58%, contra 45% no Sistema Único de Saúde - SUS). A recusa se concentra entre os de 16 a 24 anos (57%). Entre quem sabe prevenir, 65% fazem ou pretendem fazer o toque; entre quem não sabe, 41%.

Cabe às instituições e ao sistema de saúde levar informação a quem está distante dela. A ressonância magnética é mais acurada, mas é cara e não está disponível em muitas regiões. Por isso, o exame de toque isolado, apesar de menos efetivo, segue importante, ressaltou o líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do A.C.Camargo Cancer Center, Stênio Zequi.

Segundo o médico, o ideal para chegar a um diagnóstico correto é combinar o toque ao exame de sangue PSA e à história clínica e familiar. Quem tem casos na família ou é afrodescendente deve iniciar as consultas entre 40 e 45 anos. Os demais podem começar aos 50 anos.

O câncer de próstata se inicia na juventude e leva de duas a quatro décadas para se estabelecer nos homens mais velhos. A prevenção não é dirigida apenas para a próstata, mas sim para o dono da próstata como um todo, disse Zequi.

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