De acordo com a empresa, que é responsável pelas plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, os relatórios de monitoramento demonstram que os levantamentos de terceiros que apontaram direcionamento não levou em conta a diferença nas estratégias digitais das campanhas e as visualizações repetidas de vídeos.

O candidato Flávio Bolsonaro publicou com menos frequência e alcançou mais pessoas por publicação, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou com mais frequência e alcançou menos pessoas por publicação, mas, ao final, alcançou mais pessoas no total, afirmou a Meta.

No entendimento da empresa, diferenças de alcance não podem ser tratadas como evidências de favorecimento.

Elas [diferenças] refletem uma série de fatores, como a frequência de publicação e as estratégias digitais escolhidas pelas campanhas, o tempo de visualização, as curtidas, os comentários e a concorrência com outros conteúdos, completou a empresa.

Durante a campanha, a Meta foi acusada de restringir a entrega de postagens da campanha de Lula, mas negou ter dado tratamento desigual entre as candidaturas a presidente.

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