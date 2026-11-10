A criação da Divisão de Iconografia no final do século XIX teve a intenção de reunir um acervo de estampas com a missão de preservar, pesquisar e difundir a memória visual do Brasil.

A mostra gratuita, que vai até o dia 4 de dezembro, destaca a criação da Iconografia, em 1876, e a formação de seu acervo, passando pelo desenvolvimento da Divisão, incluindo momentos centrais de sua história, sem deixar de fora produções mais recentes.

Segundo a Biblioteca Nacional, a exposição propõe um cruzamento entre temporalidades distintas, bem como um diálogo entre o legado constituído e a produção iconográfica dos últimos 50 anos.

No acervo exposto, há artistas do passado, como o gravurista e arquiteto italiano Giovanni Battista Piranesi e os fotógrafos Insley Pacheco e Marc Ferrez, e também representantes da atualidade, entre eles Cildo Meireles, Vik Muniz e Adriana Varejão.

Para a Fundação Biblioteca Nacional, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), a Divisão de Iconografia é um dos mais importantes acervos de imagens da América Latina, com a guarda de registros fundamentais para a construção da identidade nacional e da história da arte, acompanhando a evolução dos suportes visuais desde os primórdios da reprodução mecânica, como xilogravuras, até a fotografia moderna.

Os mais de 250 mil itens do acervo incluem, entre outros itens, desenhos, gravuras e fotografias, com destaque para a Coleção Theresa Christina Maria, com registros fotográficos raros doados por D. Pedro II à instituição em 1889; além das obras de grandes artistas estrangeiros, como Albrecht Dürer e Francisco Goya, além de obras do pintor e desenhista brasileiro Eliseu Visconti.

Doações

Durante a sua trajetória, a Divisão recebeu doações que representam parte importante na atualização do acervo e assim consegue ser mantido em constante movimento e conectado à produção artística de seu tempo.

De acordo com a BN, nos últimos anos, esse processo se fortaleceu com doações realizadas pelos próprios artistas ou por seus herdeiros, como Fayga Ostrower, Cândido Portinari, Rubem Grilo, Alex Gama e Bruno Liberati, entre outros.

As comemorações pelos 150 anos começaram com um seminário para fazer uma reflexão sobre como a Divisão se encontra dentro do cenário de arte do Brasil nos últimos 50 anos.

A chefe da Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional, Diana Ramos, uma das curadoras da exposição, destacou que o acervo é marcado pelo peso da história, incluindo o clássico fotográfico, também pela coleção do Imperador que é a coleção Theresa Christina Maria.

É um acervo muito conhecido e um recurso imagético para pesquisadores de imagens, produtores de conteúdo e de áudio-visual, mas temos também um acervo contemporâneo que a gente acreditava que precisava jogar um pouco de luz a respeito deles, porque não são muito conhecidos e explorados, afirmou à Agência Brasil.

A chefe da Divisão apontou o direito autoral como uma das causas dessa falta de conhecimento desta parte do acervo, porque há necessidade de proteger a veiculação dessas imagens. Outro fator é a antiguidade da Biblioteca Nacional.

Por ser uma instituição bicentenária e essa questão da idade pesa muito, nós acabamos sendo sempre associados ao período mais antigo da produção da imagem, principalmente do século XIX, que é, sim, o nosso forte, pontuou.

Diana acrescentou que há também muitos acervos contemporâneos de diversas materialidades, entre elas gravuras, original de arte, documento fotográfico, impresso que alguns se enquadram no gênero de efêmeros, porque eram assim catalogados.

Temos mais 250 mil itens na nossa coleção e itens raros para qualquer outra Biblioteca Nacional do mundo e de contemporâneo temos acervos de artistas super renomados, mas que as pessoas não se atentam de que esse material poderia estar em uma biblioteca e na Biblioteca Nacional.