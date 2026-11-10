Um homem de 56 anos foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de um conhecido após um desentendimento relacionado à cobrança de uma dívida, na zona rural de Cantagalo, no Vale do Rio Doce. O julgamento ocorreu na quinta-feira (5), no Tribunal do Júri de Peçanha, e terminou com a determinação de prisão imediata do réu, que deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime aconteceu em 4 de junho de 2014, por volta das 13h. O acusado e a vítima mantinham uma relação de proximidade e tinham pendências financeiras decorrentes de empréstimos. Conforme a investigação, o homem teria ficado insatisfeito com as cobranças e, após um desentendimento, efetuou disparos contra a vítima.

A perícia apontou que a vítima foi atingida por dois tiros no pescoço. Um dos disparos foi efetuado com o cano da arma encostado na região.

Durante o julgamento, os jurados acolheram integralmente a acusação e reconheceram duas qualificadoras: motivo torpe, relacionado ao descontentamento do réu com a cobrança da dívida, e recurso que dificultou a defesa da vítima, que não teve possibilidade efetiva de reagir.

A sessão foi conduzida pelo juiz da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca, com atuação do promotor de Justiça Paulo Victor Telles Zavarize, responsável pela acusação.

Ao final do julgamento, o magistrado fixou a pena em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e determinou a expedição imediata do mandado de prisão. A decisão considerou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a execução imediata das condenações do Tribunal do Júri, mesmo quando ainda há possibilidade de recursos.

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