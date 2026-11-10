A partir desta quarta-feira (11), a Associação Médica de Brasília recebe a segunda edição de uma ação voltada para a saúde intestinal e a prevenção de doenças relacionadas à alimentação.

Os atendimentos, gratuitos, seguem até a próxima sexta-feira (13) e devem ser agendados por meio deste link.

Ao longo de três dias, nutricionistas e médicos farão orientações individualizadas sobre temas como sintomas gastrointestinais, constipação, intolerâncias alimentares, controle de peso e saúde metabólica.

Entre os serviços oferecidos estão avaliação da composição corporal com tecnologia baseada em inteligência artificial e medição da glicemia capilar. Em situações específicas, poderão ser colocados sensores de monitoramento contínuo da glicose.

Na edição anterior, cerca de 200 pessoas foram atendidas. A proposta é ampliar o acesso da população à assistência nutricional especializada, aproximando o conhecimento científico das necessidades do dia a dia.

Atendimento infantil

A iniciativa também contará com atendimento nutricional voltado ao público infantil, com orientações sobre hábitos alimentares, saúde digestiva e alimentação equilibrada desde os primeiros anos de vida.

Para tornar a experiência mais acolhedora e divertida, cada paciente poderá tentar a sorte em uma máquina de pegar pelúcias. Entre as opções estarão frutas, legumes e representações divertidas do sistema digestivo, como um estômago e um intestino.

Serviço

Segunda edição de atendimentos gratuitos à população

Datas: 11, 12 e 13 de novembro de 2026

Horário: dia 11 - 9h às 18h / dias 12 e 13 - 9 às 13h

Local: Associação Médica de Brasília (AMBr)

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Brasília

Inscrições: https://murilopereiraprofessor.com/clinica-prime/

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Associação Médica de Brasília | Doenças | Prevenção | saúde intestinal