A Polícia Civil de São Paulo abriu investigação contra um homem que entrou no apartamento do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso e divulgou imagens do imóvel e do próprio ex-presidente, de 95 anos, com a saúde fragilizada.

O caso é apurado com base nas determinações do Estatuto da Pessoa Idosa.

O vídeo foi publicado por Wesley Oliveira no TikTok e expõe o interior do apartamento de FHC, localizado no bairro de Higienópolis, na região central da capital.

A esposa do ex-presidente, Patrícia Kundrát, denunciou a existência da gravação à polícia e fez um boletim de ocorrência, afirmando que o conteúdo teve a intenção de desrespeitar e expor a intimidade do companheiro.

O registro chama a atenção pela facilidade de acesso de Oliveira ao imóvel. No vídeo, o homem caminha com tranquilidade pela porta de entrada, sugerindo ter tido permissão ou facilidade prévia de ingresso.

Em nota divulgada nas redes sociais, Oliveira disse que teve autorização de Patrícia para entrar na residência: O vídeo foi autorizado pela esposa, que me convidou.

Na filmagem, ele faz um tour pelas dependências do apartamento, exibindo objetos pessoais, obras de arte e cômodos. Em seguida, filma FHC em uma cadeira, aparentemente sem ter compreensão do que acontece em seu entorno.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, Wesley publicou um posicionamento afirmando que pessoas com demência não deveriam ser afastadas do convívio público, alegando que "a história não pode ser apagada". O homem também divulgou uma imagem em que supostamente aparece ao lado de Patrícia Kundrát.

FHC tem diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado. Desde abril, os filhos do ex-presidente movem uma ação de interdição judicial devido ao declínio cognitivo do pai, medida voltada a assegurar sua proteção e a gestão de seus atos civis.

De acordo com o Artigo 105 do Estatuto da Pessoa Idosa, é crime veicular ou exibir, por qualquer meio de comunicação, imagem depreciativa ou que ofenda a dignidade do idoso. A pena prevista é de um a três anos de reclusão, além de multa.

O boletim de ocorrência foi registrado inicialmente como difamação no 23º Distrito Policial (Perdizes) e transferido para o 4º Distrito Policial (Consolação), que conduz as investigações.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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