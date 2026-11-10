Lula participará da Cúpula de Líderes, segmento da COP que reúne os chefes de Estado dos países participantes, nos dias 11 e 12. No evento, o presidente deverá discursar duas vezes. A primeira fala, durante a cerimônia de abertura, será reservada a poucos chefes de Estado.
Para integrantes do Itamaraty, esse é um sinal do prestígio do Brasil na agenda ambiental. Além de ter sediado a última COP, em Belém, o Brasil tem números positivos a apresentar. E esse deverá ser o tom do primeiro discurso de Lula em Antália.
Comitiva
Na comitiva que acompanhou Lula estão os ministros do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco; do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa; da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos; e da Saúde, Alexandre Padilha.
Também acompanharam Lula o Presidente da COP30, Embaixador André Correa do Lago. A COP30 foi sediada por Belém do Pará, em novembro do ano passado. Ontem, o embaixador transmitiu a presidência da COP ao ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia, Murat Kurum.
Além disso, o deputado André Janones (Rede-MG) está acompanhando o presidente. O deputado anunciou que poderá fazer uma transmissão ao vivo com Lula ao final do dia. No canal de WhatsApp Exército do Lula, que administra desde a campanha eleitoral deste ano, Janones informou que o presidente e sua equipe estão em reuniões de preparação para a participação na COP.
Resultados positivos
Além do discurso durante a abertura, Lula deverá ter um discurso mais curto, de até três minutos, na parte aberta a todos os países participantes. O presidente vai levar os avanços do Brasil no compromisso com a redução do desmatamento e a transição energética.
A redução do desmatamento na Amazônia e do Cerrado e a economia de R$ 1,16 trilhão com esses esforços de preservação ambiental devem ser mencionados pelo presidente.
Além disso, a matriz energética brasileira chegou a 49,5% de fontes renováveis em 2025, segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN). A média global é de 14,5%. Já em relação à matriz elétrica, o Brasil supera os 80% de fontes renováveis, com destaque para usinas hidrelétricas, com 51,2% de geração.
Lula também deverá apontar a redução de 9% na emissão líquida de CO2 em gases do efeito estufa e trazer dados sobre os esforços do Brasil para cumprir as metas da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC na sigla em inglês). A NDC define a redução de emissões de gases do efeito estufa de 59% até 67%, em 2035.