Cinco filmes premiados de diretoras alemãs poderão ser assistidos gratuitamente até 14 de novembro em Brasília, na Mostra Elas Dirigem. As sessões começam nesta terça-feira (10) e serão sempre às 18h30, no Sesc Estação 504 Sul.

Uma parceria entre a Embaixada da Alemanha no Brasil, o Instituto Goethe e o Sesc-DF, a mostra apresenta obras das diretoras Natja Brunckhorst, Christina Tournatzés, Constanze Klaue, Milena Aboyan e Sonja Heiss, combinando trajetórias consolidadas e estreias reconhecidas em festivais.

Entre os destaques está o filme Karla, da diretora Christina Tournatzés, vencedor dos prêmios de direção e roteiro do Novo Cinema Alemão no Festival de Cinema de Munique de 2025.

A obra, baseada na vida de pessoas reais, conta a história de uma menina de 12 anos que sai de casa e acusa o pai de abuso sexual.

Outro filme aclamado é Elaha, da diretora estreante Milena Aboyan. Elaha é uma jovem alemã-curda de 22 anos que está noiva de Nasim. Enquanto prepara o casamento, ela questiona tradições de seu povo e regras sobre o que esperar de sua vida e seu corpo.

O filme é um trabalho de conclusão de curso e o primeiro longa-metragem de Milena Aboyan. A obra recebeu o prêmio do público de longa-metragem no Lichter Filmfest Frankfurt e o reconhecimento de melhor filme de estreia no New Faces Award de 2023.

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