A Receita Federal apreendeu, nessa terça-feira (10), dois contêineres contendo aproximadamente 225 mil perfumes árabes contrafeitos [imitação ou cópia do produto original], avaliados em R$ 22,5 milhões, durante operação de fiscalização no Porto do Rio de Janeiro.

As cargas chegaram da China e apresentavam indícios de fraude na declaração aduaneira. Na parte frontal dos contêineres, os importadores haviam declarado produtos de menor valor. Entretanto, durante a inspeção, os servidores identificaram que, no fundo das unidades de carga, havia grande quantidade de perfumes de diversas marcas, predominantemente árabes, que não correspondiam às mercadorias inicialmente apresentadas.

Os produtos ostentavam indevidamente marcas registradas, caracterizando a falsificação. Os representantes das marcas confirmaram que os perfumes não eram originais.

A ação integra a Operação Fronteira Receita Federal 2026, a maior iniciativa de vigilância e repressão em rotas utilizadas para a prática de ilícitos como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas, fauna e flora e outras fraudes aduaneiras.

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