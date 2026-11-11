O lutador está preso desde o dia 5, quando espancou duas vizinhas no condomínio. No dia 8, a Justiça transformou em preventiva a prisão temporária de Lucas. Ele responde pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal invasão de domicílio e resistência à prisão.

O autor da decisão, juiz Antonio Luiz Fonseca Lucchese, justifica que a prática atribuída ao réu revela séria e grave violação das regras mínimas de convivência, suficiente, em princípio, para autorizar a rescisão da locação por infração legal e contratual.

O magistrado sustentou ainda que o caso não se trata de mera desavença de vizinhança e que a medida é uma forma de proteger as vítimas, que moram no mesmo condomínio do agressor.

Isso porque as vítimas dos fatos narrados residem no mesmo edifício em que localizado o imóvel objeto da locação, de modo que eventual colocação do réu em liberdade poderá ensejar seu retorno à unidade locada, restabelecendo-se situação de convívio forçado e proximidade imediata com as moradoras.

Entenda o caso

Segundo o registro policial, o lutador teria invadido o apartamento de uma vizinha, de 81 anos, que mora sozinha e a espancou sem motivo aparente. Para entrar no apartamento, ele arrombou a porta da residência. Após sofrer socos na cabeça e no rosto, ela ficou desacordada e sofreu traumatismo cranioencefálico.

Uma moradora, ao ouvir os gritos de socorro e saber que a idosa morava sozinha, subiu até o terceiro andar para verificar a situação. Quando a porta do elevador abriu, Lucas estava no local e começou a desferir socos, pontapés e cotoveladas na vítima, de 40 anos.

A vítima foi atingida, em menos de 3 minutos, por mais de 30 socos, pontapés e cotoveladas no rosto e na cabeça. O lutador chegou a aplicar um mata-leão na mulher. Ele também teria feito ameaças de morte. A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do prédio.

A moradora foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi medicada e já recebeu alta.

Policiais militares e agentes da guarda municipal foram acionados para deter o agressor. De acordo com o relato policial, Lucas resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os agentes, chegando a tentar tomar a arma de um policial militar.

Durante a ação, ele foi atingido por disparos, um nas pernas e outro no pé e foi imobilizado.

Em depoimento à polícia, Lucas disse que é usuário de maconha e cocaína, além de antidepressivos e anabolizantes. Ele morava sozinho num apartamento de aluguel.

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