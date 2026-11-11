A portaria, publicada na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial da União, cita eventos climáticos ocorridos ao longo de setembro, outubro e novembro.

No Paraná, os municípios de Astorga e Querência do Norte tiveram o reconhecimento federal devido aos impactos causados por vendavais e chuvas intensas, respectivamente.

Cinco cidades do Rio Grande do Sul foram incluídas na portaria em decorrência dos vendavais: Caibaté, Eldorado do Sul, Santo Antônio das Missões e Sentinela do Sul.

A cidade de São José do Cedro, em Santa Catarina, foi atingida por enxurradas.



Estado Município Tipo de desastre Mês Paraná Astorga Vendaval Novembro Paraná Querência do Norte Chuvas intensas Outubro Rio Grande do Sul Caibaté Vendaval Outubro Rio Grande do Sul Eldorado do Sul Vendaval Setembro Rio Grande do Sul Santo Antônio das Missões Vendaval Setembro Rio Grande do Sul Sentinela do Sul Vendaval Outubro Santa Catarina São José do Cedro Enxurradas Outubro

Auxílio federal

Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres.

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