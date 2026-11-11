A Transpetro, empresa subsidiária de logística da Petrobras, informou que aumentou de 33 para 52 o número de cidades que vão receber candidatos para fazer provas do concurso público de seleção de novos funcionários.

A mudança ocorre nos estados da Bahia, do Espírito Santo, Rio de Janeiro e de São Paulo. A data da prova está mantida, 6 de dezembro.

De acordo com a empresa, a medida visa ajustar a capacidade de atendimento aos candidatos inscritos nesses estados.

As novas localidades foram definidas pela Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso.

A redistribuição dos candidatos observará o município de residência informado no ato da inscrição e a cidade de prova originalmente escolhida, detalha a Cesgranrio.

Facilidade

Na prática, a mudança facilita o acesso dos candidatos ao local de prova. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma inclusão foi a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Antes da mudança, um candidato dessa cidade precisaria se deslocar até a região metropolitana para fazer o concurso.

Na Bahia, uma das cidades incluídas é Ilhéus, no litoral sul do estado. Antes, a prova precisaria ser feita em Salvador.

Veja aqui a lista de cidades incluídas.

Para se certificar de qual será o local de prova, o candidato deve consultar as informações atualizadas nos canais oficiais da Fundação Cesgranrio ou da Transpetro e verificar os dados informados no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Vagas e salários

O concurso oferece 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva. O salário inicial varia de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde. As inscrições estão encerradas.

As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, distribuídos em quatro editais específicos: quadro de mar (oficiais), quadro de mar (suboficiais e guarnição), quadro de terra (nível médio) e quadro de terra (nível superior).

Reserva de vagas

Estão reservadas 30% das vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). Para pessoas com deficiência (PCD), a Transpetro destinou 10% das vagas e do cadastro reserva.

O concurso tem validade de um ano e meio e pode ser prorrogado por igual período.

A Transpetro é a maior empresa de logística multimodal de petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis do país. A companhia tem cerca de 5,7 mil empregados.

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