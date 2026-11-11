Os parlamentares homenageados fizeram parte da chamada bancada negra da Assembleia Constituinte de 1988 e são considerados referências da luta da população negra do Brasil das últimas quatro décadas.

Com o plenário cheio, a deputada Benedita da Silva destacou que o Brasil ainda não resolveu seus problemas raciais e ainda tem uma grande dívida com a população negra.

A gente pode ocupar todos os espaços que nós precisamos ocupar para que a gente não apenas faça a diferença, não para que a gente dê um exemplo. Mas porque nós temos direito e não podemos nos conformar com absolutamente nada do apartheid que ainda existe entre nós, afirmou.

Em seu sexto mandato como deputada federal, Benedita da Silva foi a primeira mulher negra a ser eleita senadora e governadora no Brasil. Ela foi ainda a relatora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, que estabeleceu direitos para essa categoria.

Esse Brasil só vai ser realmente democrático e soberano quando os negros e negras estiverem no seu devido lugar, que sejam donos das suas vidas e que possam fazer a diferença, acrescentou.

O senador Paulo Paim relembrou quando Benedita ligou para ele para formar a bancada negra da Constituinte. Ela disse: estou te convocando porque sei que você é negão também, comentou.

Há três mandatos no Senado, o parlamentar gaúcho foi antes deputado federal por quatro vezes, iniciando a atuação política na luta sindical, ainda na década de 1980.

Paim destacou que foi sua mãe, Itália Ventura da Silva Paim, quem o ensinou a enfrentar o racismo que sofria quando criança na escola.

Graças a essa orientação [da minha mãe] que eu cheguei ao colégio e disse: sou negro sim, com muito orgulho. E eles recuaram, relembrou.

O senador Paulo Paim foi o autor, entre outros projetos, do Estatuto da Igualdade Racial e do Estatuto do Idoso, sendo um dos autores também do projeto de cotas raciais em concurso público e ficou conhecido pela defesa da valorização real do salário mínimo.

As causas é que dão norte para gente. Como é bom a gente ouvir um político que defende causas e não coisas. É isso que o povo espera, afirmou Paim na sessão solene.