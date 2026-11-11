A manifestação está marcada para 22 de novembro, a partir das 11h, com concentração no Posto 5 da Praia de Copacabana. O tema divulgado é Reconhecemos justa toda forma de amor.

O movimento organizado pelo Grupo Arco-Íris celebra avanços obtidos pela via jurídica, desde que o STF reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares, em 2011.

Entram na lista casamentos em cartórios, equiparação da LGBTIfobia ao crime de racismo e permissão para pessoas transexuais corrigirem nome e gênero nos documentos sem laudos médicos ou comprovação de cirurgias.

Além de comemorar, a manifestação reivindica que as vitórias também sejam previstas em lei, segundo o presidente do Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento.

A proposta da parada é não apenas celebrar avanços, mas também cobrar do Congresso Nacional a aprovação de leis que consolidem esses direitos e exigir políticas públicas efetivas que garantam igualdade de acesso, proteção e cidadania. A democracia se fortalece quando todas as pessoas podem existir e amar livremente.

A programação prevê nove horas de marcha na Praia de Copacabana, com oito trios elétricos e serviços públicos de saúde, cidadania e segurança.

Programação

A parada conta com patrocínio do governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, além de apoio da Embratur e do Ministério da Saúde.

Está prevista, das 9h às 19h, a pemanência da Tenda Parada Verde, que oferece oficinas de educação ambiental, informações sobre preservação do meio ambiente e justiça climática, além de ser um espaço de experiências.

Também serão montadas a Tenda de Prevenção às IST-HIV/Aids, que fará a distribuição de preservativos e folhetos informativos, e a Tenda de Serviços, que dará orientações sobre direitos para a comunidade LGBTI+ .

Segundo o Grupo Arco-Íris, a manifestação contará com um Posto Avançado de Atuação em Delitos e com uma Tenda de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Perdidos, mantida pelo Conselho Tutelar e pela Comissão de Assistência Social da Parada.

Programação pré-parada

Os ativistas organizaram ainda uma programação pré-parada, que começa em 13 de novembro e se estende até dezembro, com mais de 30 atividades voltadas à cultura, cidadania, direitos humanos e celebração da diversidade.

No dia 13 de novembro, a partir das 17h, o Palácio Guanabara sediará a abertura da exposição Arquiteturas da Cidadania LGBTI+: uma linha do tempo das políticas públicas no Brasil. Será a primeira vez que a sede do governo fluminense fará parte da programação oficial da Parada LGBTI+ do Rio.

A exposição resgata a memória política e de ativismo ligada à construção das políticas públicas para a cidadania LGBTI+ no Brasil durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e os dois primeiros mandatos de Lula. O público poderá conferir essa história até o dia 30 de novembro.

Ainda no dia 13, haverá o ato de inauguração Luzes do Orgulho, que iluminará a fachada do palácio nas cores do arco-íris, símbolo do compromisso com a diversidade e os direitos humanos.

No dia 19, o palácio permanece na programação, com o I Seminário Nacional de Boas Práticas de Políticas Públicas LGBTI+ e o Encontro de Pesquisadoras e Pesquisadores em Políticas Públicas LGBTI+.

Para Cláudio Nascimento, a presença da parada na sede do governo tem peso histórico.

O palácio receber parte da programação oficial da Parada do Orgulho LGBT do Rio de Janeiro demarca uma visão de democracia, de direitos humanos, e será histórico para a comunidade LGBTI+ estar nesse espaço que em muitos momentos da história, infelizmente, não refletiu a ideia de igualdade, de fraternidade e de solidariedade.

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