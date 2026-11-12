Para o poeta, as pessoas têm dedicado muito espaço em suas vidas para o celular e relegado as memórias e os afetos a um segundo plano.

Não temos mais memória, reclamou o poeta. As pessoas estão mais casadas com o celular do que com o outro. Há mais memória no celular do que na relação. As pessoas sentem mais a perda do celular do que a perda de alguém, completou.

Como exemplo, ele citou o comportamento das pessoas em shows musicais. Você não assiste o show, você grava o show para postar imediatamente e você nunca mais olha esse arquivo. Há milhares de vídeos e fotos que você não olha mais. A quantidade é inviável. Você não revisita o que você fez. Você não reprisa os seus pensamentos, criticou.

Segundo o escritor, o afeto é a principal forma de resistência a um mundo cada vez mais hiperconectado e sem memória. E esse afeto, defendeu, pode ser manifestado quando nos esforçamos a dedicar um tempo a alguém.

Quanto tempo tem o recreio da escola? Cerca de 15 minutos. E o que a gente fazia no recreio, gente? Tudo! Tudo! A gente lanchava, jogava bola, ia ao banheiro. Tudo. Mas quantos recreios estamos jogando fora hoje em nossas vidas? Quantos recreios poderíamos ter com os outros?, questionou.

O RecnPlay

Assim como a reflexão levantada por Carpinejar, as relações com as novas tecnologias estão sendo discutidas em diversas outras mesas do festival RecnPlay. O evento teve início nessa quarta-feira (11) e vai até sábado (14), com uma série de palestras, oficinas, debates, rodas de conversa, experiências interativas, atividades culturais, shows, ações de inovação, arenas temáticas, programação infantil e até oportunidades de negócios.