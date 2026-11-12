A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio (Sedec-RJ) lançou, nessa quarta-feira (11), o Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas (Plancon) 2026/2027. O documento reúne diretrizes para orientar a preparação e a atuação dos órgãos estaduais durante o período de chuvas intensas e os impactos que podem ser provocados pelo fenômeno El Niño.

O plano amplia de cinco para seis os níveis de classificação para indicar a gravidade e a proximidade de possíveis impactos de eventos climáticos.

A nova escala começa no nível zero de vigilância, que representa uma situação de rotina, sem previsão de eventos climáticos. Em seguida, estão os níveis 1 (baixo), 2 (moderado), 3 (alto), 4 (severo) e 5 (extremo). A classificação considera a possibilidade de fenômenos climáticos e o tempo previsto para que seus efeitos atinjam a população.

No nível 1, há possibilidade de ocorrência de um evento, mas sem risco iminente. O nível 2 corresponde à previsão de impactos localizados. Já o nível 3 indica risco previsto com mais de duas horas de antecedência. No nível 4, os impactos podem ocorrer em até duas horas. O último estágio, nível 5, é utilizado quando o evento já está em andamento.



O plano também apresenta o Guia de Enfrentamento ao Calor Extremo, que reúne orientações e instrumentos para apoiar a preparação e a resposta dos órgãos públicos diante de períodos de temperaturas elevadas.

Estamos aprimorando nosso planejamento para enfrentar os desafios do próximo período de chuvas intensas, com atenção especial aos possíveis impactos do El Niño", disse o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles.

Segundo ele, o novo Plano de Contingência reúne orientações mais objetivas, atualiza protocolos de alerta e fortalece a integração entre os órgãos estaduais. "Nosso compromisso é antecipar riscos, qualificar a resposta e proteger a população fluminense, acrescentou.

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