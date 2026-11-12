O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, disse que uma das. Como exemplo, ele citou o fato de nenhum outro país ter anunciado ou efetivado saída do Acordo de Paris após a retirada dos Estados Unidos (EUA).

A declaração foi durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12), em Antalya, na Turquia. A cidade é a sede da COP31.

Como vocês se lembram, houve um fortalecimento do multilateralismo que considero indiscutível. Depois da saída dos Estados Unidos, nenhum outro país deixou o Acordo de Paris. Da mesma forma, ninguém pediu para sair da Convenção do Clima após o anúncio feito pelos americanos, afirmou referindo-se ao único país a deixar o acordo.

Principal pacto climático do mundo, o Acordo de Paris estabelece metas nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e conter o aquecimento global.

Posição dos EUA

Os Estados Unidos aderiram ao Acordo de Paris em 2016, durante o governo do então presidente Barack Obama.

Em junho de 2017, o presidente Donald Trump anunciou a intenção de retirar o país do pacto climático internacional. Como o tratado prevê prazo mínimo de permanência e um processo formal de desligamento, a saída só entrou em vigor em 4 de novembro de 2020.

Poucos meses depois, em seu primeiro dia de mandato, o presidente Joe Biden assinou o retorno dos EUA ao tratado. O país voltou oficialmente a integrar o grupo em fevereiro de 2021.

Após retornar à Casa Branca em janeiro de 2025, Trump determinou uma nova retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, iniciando outro processo formal de desligamento.

A segunda retirada tornou-se efetiva em 27 de janeiro de 2026, deixando novamente o país fora do principal acordo internacional de combate às mudanças climáticas.

Críticas da ONU

Em janeiro deste ano, o secretário-executivo da Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), Simon Stiell, classificou a decisão do governo dos Estados Unidos de deixar os principais mecanismos multilaterais de governança climática como um "gol contra".

Segundo ele, o afastamento da cooperação climática internacional pode prejudicar a economia, os empregos e o padrão de vida dos estadunidenses, além de tornar o país "menos seguro e menos próspero".

Enquanto todas as outras nações avançam juntas, esse novo retrocesso em relação à liderança global, à cooperação climática e à ciência só pode prejudicar a economia, os empregos e o padrão de vida dos EUA, à medida que incêndios florestais, enchentes, mega tempestades e secas pioram rapidamente. "É um gol contra colossal que deixará os Estados Unidos menos seguros e menos prósperos, afirmou na época.

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