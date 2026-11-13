O gás de botijão ou encanado foi usado em 98,1% dos domicílios no Brasil para cozinhar em 2025, enquanto 13,3% utilizaram a lenha ou o carvão para a mesma tarefa. Conforme a Plataforma de Transição Justa, iniciativa da Agenda Pública, isso ocorreu ao mesmo tempo em que o país avançava no acesso a fontes modernas de energia, mostrando que a pobreza energética ainda faz parte da realidade de milhões de brasileiros.

Os números são do estudo Cozinhar é um Direito: Pobreza Energética e Cozimento Limpo no Brasil, realizado pela plataforma que analisa as condições de acesso da população para o preparo de alimentos e os desafios enfrentados pelas famílias brasileiras.

O percentual do uso de gás de botijão ou encanado representa cerca de 77,8 milhões de domicílios, enquanto os 13,3% com lenha ou carvão são aproximadamente 10,5 milhões, mais ou menos um em cada oito. Como os dois grupos se sobrepõem, a maior parte dos domicílios que usa lenha ou carvão também tem gás e combina os combustíveis.

Por isso as duas cifras não se somam, e a leitura correta é que cerca de 10,5 milhões de domicílios ainda recorrem à lenha ou ao carvão, mesmo com o gás presente em quase todo o país, explicou o diretor executivo da Agenda Pública, Sérgio Andrade, à Agência Brasil.

A pesquisa se baseia em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética (Obepe) e do Instituto Pólis/Ipec.

Os resultados mostram que a disponibilidade de gás não significa, necessariamente, sua utilização de forma contínua pelas famílias brasileiras, destacou o estudo, acrescentando que em situações de vulnerabilidade socioeconômica, diferentes fontes de energia podem ser utilizadas no mesmo domicílio.

Isso varia conforme as condições financeiras dessas famílias, a infraestrutura de suas casas e a disponibilidade de outras fontes e combustíveis, completou.

No período entre 2018 e 2025, a proporção de domicílios que cozinhavam com o auxílio da lenha ou carvão apresentou queda de 6,5 pontos percentuais. Saiu de 19,8% para 13,3%. No mesmo período, a utilização da eletricidade para o preparo dos alimentos avançou no Brasil. Em 2018 eram 53,5%, chegando a 54,3% em 2025. Aí estão incluídos equipamentos como microondas, fornos e panelas elétricas, que podem ser utilizados de maneira complementar ao gás.

Regiões

O levantamento da Agenda Pública indicou ainda que as desigualdades regionais influenciam o tipo de fonte usada para o cozimento dos alimentos. Os domicílios da Região Norte apresentaram maior proporção na utilização de lenha ou carvão. Conforme o estudo, um em cada quatro domicílios, ou seja, 25% , ainda utiliza essas fontes para cozinhar - é o maior percentual do país. Na sequência estão o Sul, com 20,8%, e o Nordeste, com 19,7%. Em níveis mais baixos ficam o Centro-Oeste, com 7,7%, e o Sudeste, com 5,7%.

O uso da eletricidade para cozinhar é bem distinto entre as regiões. Nos domicílios do Sul chegam a 74,2%, mas no Norte não passam dos 34,9% e, no Nordeste, dos 35,9%. O estudo concluiu que essa fonte não se consolida como forma de substituição do gás.

Para o diretor, a utilização da eletricidade esbarra em problemas de desenvolvimento. As regiões mais desenvolvidas do país têm praticamente a universalização absoluta do GLP [gás liquefeito de petróleo] e onde é mais frequente o uso de fogões elétricos. "Aí estamos falando de classe média e classe média alta, não é uma solução que atenda a esse contingente de que estamos tratando, que é a população vulnerável, afirmou.

O Maranhão é o estado com mais domicílios em situação de carência no acesso a fontes modernas de energia para cozinhar. Lá, em 2024, conforme o indicador, produzido pelo Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética (Obepe), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) , apenas 3,4% dos domicílios usavam essas fontes. Em seguida estavam o Acre, com 1,9%, e o Ceará, Pará e Piauí, com 1,6%.

As diferenças mostram que a pobreza energética assume características distintas conforme o território. Enquanto algumas famílias enfrentam dificuldades para pagar pelo gás, outras convivem com barreiras de infraestrutura, transporte e distribuição dos combustíveis.

Gás do Povo

A pesquisa fez as primeiras avaliações sobre o Programa Gás do Povo, do governo federal, e ouviu mulheres beneficiárias e não beneficiárias da iniciativa, que oferece a recarga gratuita de botijões de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda.

A pesquisa foi feita em dois territórios urbanos, sendo um deles no Grajaú, em São Paulo, e o outro na Ilha de Caratateua, em Belém (PA). Conforme o estudo, os relatos reforçam a relação direta entre a falta de gás e a insegurança alimentar, com famílias que precisam escolher entre a compra de alimentos e a reposição do botijão.

O diretor técnico afirmou que como as famílias beneficiárias do programa deixam de comprar o gás porque recebem o produto diretamente, elas não enfrentam o dilema entre usar o dinheiro para a compra do botijão ou para os alimentos.

São escolhas bastante complexas. A família tem que escolher entre comprar alimentos, roupas, material escolar ou comprar o gás de cozinha. Normalmente, essas escolhas são muito ingratas, disse ele.

Dados sobre a implementação inicial do Programa Gás do Povo indicam que em maio de 2026 havia 15,1 milhões de famílias beneficiárias, 2,78 milhões de recargas utilizadas e 21.768 revendas credenciadas.

Essa pesquisa foi muito cautelosa ao analisar as realidades que o Brasil tem. Foi feita com usuárias do programa em diferentes partes do país. Analisou também a impressão das revendas nessas localidades, os gestores públicos estaduais e federais, para entender qual é a jornada dessas usuárias, observou Sérgio Andrade.

A maior previsibilidade na reposição do gás, a tranquilidade para preparar os alimentos e a possibilidade de direcionar parte da renda familiar para outras despesas foram fatores apontados por 71,4% dos grupos pesquisados em São Paulo e em Belém.

Dificuldades

Apesar disso, foram notadas dificuldades no processo de utilização do benefício - 20% consideraram difícil o primeiro resgate. Os principais obstáculos relatados envolvem o uso de aplicativos, a compreensão das regras, a localização de revendas credenciadas e os custos de transporte ou entrega do botijão, indicou o levantamento.

Outro ponto destacado na pesquisa é que embora a recarga seja gratuita, a entrega domiciliar não está incluída obrigatoriamente na cobertura do programa. No caso das famílias que moram longe dos pontos credenciados ou que têm dificuldade de mobilidade, os custos adicionais para utilizar o benefício têm que ser bancados por elas.

De acordo com o levantamento, a efetividade da política pública não depende apenas da quantidade de famílias contempladas, mas também das condições necessárias para que elas consigam utilizar o benefício de maneira regular.

Lenha

A utilização da lenha para cozinhar também revelou um problema de saúde para as famílias. Além do tempo empregado na coleta da madeira, a fumaça resultante da queima provoca doenças.

Nos relatos que temos com problemas que a lenha traz além de desafios de saúde que afetam principalmente mulheres e crianças - e aí estamos falando de asma e câncer pela exposição prolongada - há muitos acidentes relacionados, sem falar do tempo gasto ao transportar a lenha para casa, explicou o diretor.

Com a entrega direta do gás às famílias que participam do programa, elas não enfrentam um problema que se verifica em regiões com o domínio de facções e milícias. Nessas áreas, os moradores são obrigados a comprar os botijões nos locais em que esses grupos vendem o produto. No entanto, a dificuldade de transporte dos botijões continua porque os criminosos também comandam os deslocamentos nessas regiões.

Sérgio Andrade disse que a pesquisa não analisou essa situação específica, mas reconheceu que é preciso avaliar se isso ocorre e que tipo de impacto pode prejudicar a execução do programa. É necessário observar in loco como, eventualmente, atravessadores podem estar utilizando, ainda mais em áreas íngremes e de difícil acesso, o transporte do botijão até a residência das pessoas.

Nas regiões pesquisadas que não incluíram áreas controladas pelas facções e milícias, conforme o diretor, o fenômeno não apareceu. Mas é necessário observar e talvez aprofundar a pesquisa para ver se isso pode, de alguma forma, interferir no acesso das famílias aos benefícios, completou.

Segundo a Agenda Pública, os percentuais refletem exclusivamente as experiências das participantes da pesquisa qualitativa, não representando estimativas nacionais sobre o conjunto de famílias beneficiárias.

Pesquisa

O estudo Cozinhar é um Direito: Pobreza Energética e Cozimento Limpo no Brasil, iniciativa da Agenda Pública, foi realizado com financiamento da Copa Energia, empresa brasileira com 70 anos de experiência e líder em engarrafamento e distribuição de GLP.

A Agenda Pública é uma organização da sociedade civil brasileira, criada em 2009, com a intenção de fortalecer a gestão pública e promover o desenvolvimento sustentável no Brasil. Seu trabalho é voltado à qualificação de governos, empresas e organizações, combinando conhecimento técnico, metodologias inovadoras e articulação entre diferentes setores da sociedade para enfrentar desafios públicos complexos.

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