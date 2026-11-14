Além de espetáculos teatrais, o evento oferece ao público ateliês de ideias e compartilhamento de poéticas, dando acesso ao processo criativo dos artistas. Toda a programação é gratuita, com exceção dos espetáculos, que têm ingressos vendidos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). As atividades formativas são gratuitas, com retirada de ingresso na bilheteria, uma hora antes do início.

Neste sábado (14) à noite, será apresentada a montagem Black Machine (Máquina Negra, em tradução livre), da dramaturga, atriz e roteirista Dione Carlos, vencedora dos prêmios Shell e APCA de Dramaturgia em 2023. A peça muda a substância de um clássico das artes cênicas, Hamlet, do inglês William Shakespeare, "em embate radical com os cânones do teatro ocidental, atravessando questões de raça, poder, memória e representação".

No domingo (15) à tarde, o evento termina com a apresentação da peça Macacos, de Clayton Nascimento, que assina o texto e a atuação e se destacou, enquanto jovem ator negro, na categoria Melhor Ator do Prêmio Shell de Teatro, sendo reconhecido pelo APTR de Teatro (2024) e o Prêmio APCA (2023).

A abertura teve apresentação da peça de teatro Pequeno Manual Antirracista, adaptação de livro homônimo da filósofa feminista Djamila Ribeiro. A obra de Djamila consolidou-se como referência do debate contemporâneo e provoca reflexões sobre os privilégios de quem é branco em diversas situações cotidianas e, ainda, sobre o racismo que cada um internaliza em si.

A programação do festival, que começou na quinta-feira 12), traz atividades culturais variadas e, nesta edição, uma novidade: a entrevista musicada.

A entrevista musicada consiste em alternar seis músicas do grupo de influências afroindígenas Cabokaji, que lançou seu primeiro álbum em 2021, e ideias propagadas em manifestos por Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental Negro, na década de 1940. Atpe hoje ele tem difundidas suas ideias, como o quilombismo, que seria um projeto político a se implementar como resposta revolucionária, de não violência.

Festival

Ao longo de mais de uma década de existência e resistêncainda ia, o festival levou ao público mais de 40 espetáculos. Na avaliação do idealizador e curador do evento, Aldri Anunciação muito em relação à luta antirracista mudou e, como consequência, a forma como as personagens negras são representadas.

Segundo ele, surgiam nos palcos "marcadas por dores sociais e unicamente isso" e, com o passar do tempo, começaram a ter maior grau de complexidade, acomodando conflitos subjetivos. Anunciação lembra que na primeira edição do festival o Brasil havia acabado de conquistar cotas para garantir o acesso de pessoas negras às universidades.

A Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, foi sancionada em agosto de 2012, e a primeira edição do festival, realizado no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, um dos mais relevantes do país. Já o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288) chegou um pouco antes apenas, em 2010.

"Esse lugar de cura, para as comunidades negra e indígena, é que foi um pouco subjugado. A gente não teve esse espaço de catarse na cena, no cinema", disse, em entrevista à Agência Brasil, o produtor, dramaturgo, ator e autor do sucesso Namíbia, Não!, que originou o longa-metragem Medida Provisória (2022), dirigido por Lázaro Ramos.

Perguntado sobre o perfil e a postura de quem assiste às peças, na comparação com as edições anteriores, Anunciação ressalta a diminuição da expectativa de espetáculos com "O público já está entrando sem tanta expectativa estereotipada."

Serviço

8ª Edição do Festival Melanina Acentuada - 12 a 15 de novembro

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Ingressos dos espetáculos disponíveis na bilheteria do CCBB e em bb.com.br/cultura

Ingressos para as atividades formativas disponível uma hora antes na bilheteria do

CCBB e em bb.com.br/cultura

Classificação indicativa: 14 anos

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 Centro Histórico SP

Funcionamento: aberto das 9h às 20h

Informações: (11) 4297-0600

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô.

Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 metros).

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Festival Melanina Acentuada