A chegada da inteligência artificial pode abrir uma grande oportunidade para o Brasil se transformar em um grande celeiro de aplicações. Essa é a opinião de Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, principal distrito de inovação da América Latina.

A opinião é de Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, principal distrito de inovação da América Latina, que promove, junto com o Sebrae, em Recife (PE), o festival RecnPlay.

Em entrevista coletiva, na tarde de sexta-feira (12), durante o festival, Lucena afirmou que o país se encontra neste momento em uma encruzilhada, em que precisará decidir se pretende ser um fornecedor ou um comprador de soluções de tecnologia.

O Brasil precisa decidir se ele quer ser fornecedor de aplicações ou se ele quer ser comprador. O papel que eu defendo, e que o Porto Digital defende, é que ele pode ser um grande fornecedor, acreditando em sua indústria de TI nacional.

Citando o pix, a Embraer e o agro brasileiro como bons exemplos de desenvolvimento de soluções que se tornaram referência para outros países, Lucena diz que o Brasil está muito menos atrás do que se imagina nessa área. Pouca gente sabe, mas 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia feita aqui dentro do Porto Digital. Uma parcela substancial dos smartphones do mundo tem tecnologia feita aqui. A gente só não faz ainda das chinesas porque elas só estão produzindo agora indo para Manaus, afirmou.

Para Lucena, o caminho para que o Brasil se transforme nesse celeiro de aplicações deve começar pelo incentivo aos ambientes de inovação que já existem no país. E isso deve ser feito, ressalta, ampliando o suporte das universidades.

Agora pode ter certeza, você não desenvolve nenhum lugar em economia do conhecimento sem a universidade junto. Não tem como. Quem estiver sem união com a universidade vai ficar pelo caminho. O que tem chegado por aí são negócios muito complexos e você precisa da universidade junto. Não tem para onde correr, disse ele, reforçando que a solução é juntar uma base educacional forte, o setor privado e o governo para criar uma infraestrutura de conexão.

O Porto Digital e o RecnPlay

Localizado na área histórica da cidade de Recife, o Porto Digital conta atualmente com mais de 24 mil colaboradores distribuídos em mais de 541 empresas. No ano passado, ele teve faturamento de R$ 7,4 bilhões, o que representou um crescimento de 19% em relação ao ano anterior.