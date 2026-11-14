A atração reúne obras de quatro compositores que viveram a transição do Império para a República, no final do século XIX: Leopoldo Miguez, Francisco Braga, Henrique Oswald e Alberto Nepomuceno. O repertório revela diferentes caminhos da música de concerto brasileira em um período de transformações políticas e culturais no país.

A seleção começa com o Hino da Proclamação da República, música de Leopoldo Miguez com letra de Medeiros e Albuquerque, na interpretação do Coro e Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), sob a regência de John Neschling. Nascido em Niterói, em 1850, Miguez participou de concurso promovido pelo governo após a mudança de regime, em 1889, para a escolha de um novo Hino Nacional. Sua composição acabou adotada como Hino da Proclamação da República.

O programa apresenta ainda o poema sinfônico Ave, Libertas!, op. 18, criado por Miguez em 1890 para celebrar o primeiro aniversário da República. A obra, dedicada ao marechal Deodoro da Fonseca, foi estreada em 15 de novembro daquele ano, no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. A gravação selecionada é da Orquestra Sinfônica Nacional UFF, sob a regência de Ligia Amadio.

Outro destaque é Francisco Braga, compositor e regente que também participou do concurso para a escolha do novo Hino Nacional. Autor do Hino à Bandeira, com versos de Olavo Bilac, Braga dedicou parte de sua produção à música sinfônica. Os ouvintes poderão conferir um trecho de "Marabá", poema sinfônico inspirado na obra homônima de Gonçalves Dias, em gravação da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, conduzida por Henrique Morelenbaum.

A edição também revisita a trajetória de Henrique Oswald, compositor brasileiro que passou grande parte da vida na Europa. O repertório inclui Il neige!, peça para piano com a qual o músico venceu, em 1902, um concurso internacional de composição promovido pelo jornal francês Le Figaro, em Paris. A interpretação é do pianista Braz Velloso.

Alberto Nepomuceno completa a seleção com Batuque, na execução da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Souza Lima. O programa encerra com uma nova interpretação do "Hino da Proclamação da República", desta vez em versão para piano, executada por André Pédico.

Sobre o Música e Músicos do Brasil

Lançado em 1957, o Música e Músicos do Brasil é o segundo programa mais longevo do rádio brasileiro. A produção se dedica a explorar características marcantes de grandes músicos e compositores do país, oferecendo registros únicos e gravações inéditas para a memória nacional.

A primeira versão do programa contava com um time de especialistas que atuavam indicando compositores e intérpretes e fazendo a redação: Edino Krieger, Andrade Muricy, Aires de Andrade, Ademar Nóbrega, Helza Camêu e Alceo Bocchino. A atração ia ao encontro da necessidade de fornecer à rádio gravações de música brasileira de concerto, repertório pouco encontrado na ocasião.

Ao propor a gravação de obras ainda não registradas por grandes intérpretes, a emissora passou a prestar um fundamental serviço à cultura do país, deixando um legado para a memória nacional. Posteriormente, alguns desses registros tornaram-se LPs e CDs.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no aplicativo Rádios EBC.

Os ouvintes podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC e interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta enviar mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Música e Músicos do Brasil Edição especial sobre a Proclamação da República

Sábado, 14 de novembro de 2026, às 19h, na Rádio MEC

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Como sintonizar a Rádio MEC

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