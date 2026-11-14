A Rádio MEC leva ao ar neste domingo (15), às 22h, o terceiro episódio inédito da série original Grandes Compositores da Broadway, apresentada pelo jornalista e escritor Ruy Castro. O programa, que esta semana destaca o compositor e letrista norte-americano Irving Berlin, também é transmitido pela Rádio Nacional nas segundas-feiras, às 22h. 

A série é uma produção de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu. A cada episódio, o apresentador explora o trabalho de um compositor de uma Broadway eufórica, considerada o principal patamar da música nos Estados Unidos. 

Durante o programa deste domingo, Ruy Castro revela toda a criatividade de Irving Berlin. Sua fabulosa intuição musical era uma usina de ideias e melodias, destaca o jornalista.

Em seis décadas de carreira, Irving Berlin compôs mais de 1.500 canções, produzidas para a Broadway ou para Hollywood. Inúmeras delas se tornaram clássicos da música norte-americana.

Ao longo da atração da Rádio MEC, os ouvintes conferem um vasto repertório composto por Berlin: Theres no business like showbusiness, A pretty girl is like a melody, Soft lights and sweet music, Lets have another cup of coffee/ I say spinach (medley), Heat wave, Eastern Parade, Supper time, Harlem on my mind, They say its wonderful, I got lost in his arms, Beautiful faces (need beautiful clothes), Wild about you, Itll come to you e Anything you can do (I can do better).

Sobre a série Grandes compositores da Broadway

A série original Grandes compositores da Broadway, apresentada pelo jornalista Ruy Castro, aborda uma época em que, nos shows da Broadway, a música valia muito mais que os efeitos especiais. Um tempo em que os músicos faziam canções tão memoráveis que até hoje ainda são tocadas - algumas, quase cem anos depois de terem sido criadas.

Entre os renomados compositores que ganham destaque nesta produção original de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu estão Cole Porter, George e Ira Gershwin, Irvin Berlin, Jerome Kern, Vincent Youmans, Burton Lane e Jule Styne. 

Sobre Ruy Castro 

O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988, ele passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de "Chega de saudade: a história e as histórias da bossa nova". 

É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura. 

Em 2021, Ruy Castro conquistou reconhecimento com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para ocupar a cadeira 13 da ABL. Atualmente, também escreve artigos para jornais. 

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço 

Série Grandes compositores da Broadway - domingo, dia 15/11, às 22h, na Rádio MEC, e segunda-feira, dia 16/11, às 22h, na Rádio Nacional 

Rádio MEC na internet e nas redes sociais  

WhatsApp: (21) 99710-0537 

Como sintonizar a Rádio MEC  

  • Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz
  • Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
  • Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
  • Parabólica: Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
  • Celular: App Rádios EBC para Android e iOS 

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

WhatsApp Nacional

  • Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201 
  • Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536 
  • Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568 
  • Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966 

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

  • Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 kHz
  • Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz
  • São Paulo: FM 87,1 MHz
  • Recife: FM 87,1 MHz
  • São Luís: FM 93,7 MHz
  • Amazônia: 11.780 kHz e 6.180 kHz OC
  • Alto Solimões: FM 96,1 MHz
  • Celular: App Rádios EBC para Android e iOS

Tags:
Irving Berlin | Rádio MEC | Ruy Castro | série Grandes Compositores da Broadway

Agência Brasil - Rádio MEC exibe neste domingo programa inédito da série de Ruy Castro

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