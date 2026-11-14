Uma camisa para homenagear o dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi a forma como o clube de futebol Coritiba resolveu fazer para chamar atenção para a data.

A camisa, lançada nessa sexta-feira (13), faz uma homenagem a Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil.

A iniciativa faz parte da coleção Pelo Mundo Vai Brilhar, que valoriza personagens e símbolos da história de Curitiba.

Trajetória

Enedina nasceu na capital paranaense, em 1913 e teve uma trajetória marcada pelo enfrentamento a barreiras raciais e de gênero.

Em 1945, se tornou a primeira mulher negra a se formar em Engenharia Civil no Brasil, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Enedina morreu em agosto de 1981, aos 68 anos.

Sua trajetória fez com que, em janeiro de 2024, ela ganhasse uma estátua no calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. A estátua foi criada pelo artista Rafael Sartori e serviu de inspiração para a camisa do Coritiba.

Histórias que abrem caminhos. Legados que constroem o futuro, escreveu o clube em sua rede social.

O Coritiba ressaltou ainda que Enedina fez história, rompeu barreiras e deixou um legado que segue inspirando gerações. Por isso o clube decidiu homenagear a engenheira em 2026, na camisa de Consciência Negra.

A camisa, cuja cor é inspirada no bronze da estátua de Enedina, traz três selos especiais: um com o lema Respeito, Igualdade e Inclusão, outro diz Pelo Mundo Vai Brilhar e o terceiro na parte superior das costas, que é uma figura de Enedina.

Mais do que vestir uma camisa, é carregar uma história. É reconhecer um legado. É fazer com que ele continue brilhando, completou o Coritiba.

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