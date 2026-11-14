que ajudaram a construir uma virada histórica para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, algo que nunca havia ocorrido no país desde a redemocratização.

Para o ativista e deputado estadual recém-eleito por Pernambuco Vinicius Castello, essa virada, no entanto, não pode ser creditada unicamente a essa mobilização construída na internet.

Rede sem território não vira voto, reforçou ele na palestra O Poder das Redes na Mobilização Popular, ocorrida durante o festival RECnPlay, que termina neste sábado (14) em Recife.

Para ele, apesar das redes sociais agora desempenharem um papel fundamental na constituição política do país, a mobilização ainda precisa ser construída dentro dos territórios, em um contato direto com a população.

O presidente Lula não teria virado [e ganhado o segundo turno] se ele não tivesse inserido no pensamento social e consolidado suas políticas dentro do território. E isso só é construído por política territorial.

Algo muito maior do que a própria mobilização é a credibilidade construída dentro do território, ressaltou.

Segundo Castello, é inegável que as redes sociais estão modificando a forma de se fazer política no mundo e até criando desafios como o enfrentamento à influência das Big Techs e de seus algoritmos nas eleições.