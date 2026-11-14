As últimas eleições presidenciais no país demonstraram a força e a importância da mobilização pelas redes sociais que ajudaram a construir uma virada histórica para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, algo que nunca havia ocorrido no país desde a redemocratização.

Para o ativista e deputado estadual recém-eleito por Pernambuco Vinicius Castello, essa virada, no entanto, não pode ser creditada unicamente a essa mobilização construída na internet.

Rede sem território não vira voto, reforçou ele na palestra O Poder das Redes na Mobilização Popular, ocorrida durante o festival RECnPlay, que termina neste sábado (14) em Recife.

Para ele, apesar das redes sociais agora desempenharem um papel fundamental na constituição política do país, a mobilização ainda precisa ser construída dentro dos territórios, em um contato direto com a população.

O presidente Lula não teria virado [e ganhado o segundo turno] se ele não tivesse inserido no pensamento social e consolidado suas políticas dentro do território. E isso só é construído por política territorial. 

Algo muito maior do que a própria mobilização é a credibilidade construída dentro do território, ressaltou.

Segundo Castello, é inegável que as redes sociais estão modificando a forma de se fazer política no mundo e até criando desafios como o enfrentamento à influência das Big Techs e de seus algoritmos nas eleições.

Brasília (DF), 14/11/2026 - deputado estadual recém-eleito por Pernambuco Vinicius Castello. Foto: Deputado Vinicius Castello/Istagram

Deputado estadual recém-eleito por Pernambuco Vinicius Castello - Deputado Vinicius Castello/Istagagram

Apesar dessa força das redes, no entanto, ele reforça que ainda é preciso lembrar que a política vai ser sempre conduzida pelas pessoas.

Diante disso, Castello defende que haja um grande debate na sociedade, principalmente em relação à regulamentação das Big Techs, para que a comercialização dessa impulsão de dados, de plataformas e de conteúdos não estejam acima da própria instituição e da própria democracia.

Esse é um debate que precisa ser feito com muita seriedade, porque a gente sabe muito bem que ter a oportunidade de fazer com que as redes interfiram no debate social pode ser fundamental, mas a decisão sempre vai ser da população. É a população que decide para onde a política vai.

RECnPlay

O RECnPlay é o maior evento de tecnologia e inovação do país. Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival é realizado no Bairro do Recife.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site

*A repórter viajou a convite da organização do RECnPlay

Tags:
mobilização popular | REC'n'Play | redes sociais | Vinicius Castello

Agência Brasil - REC'n'Play: rede social sem território não vira voto, diz deputado

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