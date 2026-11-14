As últimas eleições presidenciais no país demonstraram a força e a importância da mobilização pelas redes sociais que ajudaram a construir uma virada histórica para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, algo que nunca havia ocorrido no país desde a redemocratização.
Para o ativista e deputado estadual recém-eleito por Pernambuco Vinicius Castello, essa virada, no entanto, não pode ser creditada unicamente a essa mobilização construída na internet.
Rede sem território não vira voto, reforçou ele na palestra O Poder das Redes na Mobilização Popular, ocorrida durante o festival RECnPlay, que termina neste sábado (14) em Recife.
Para ele, apesar das redes sociais agora desempenharem um papel fundamental na constituição política do país, a mobilização ainda precisa ser construída dentro dos territórios, em um contato direto com a população.
O presidente Lula não teria virado [e ganhado o segundo turno] se ele não tivesse inserido no pensamento social e consolidado suas políticas dentro do território. E isso só é construído por política territorial.
Algo muito maior do que a própria mobilização é a credibilidade construída dentro do território, ressaltou.
Segundo Castello, é inegável que as redes sociais estão modificando a forma de se fazer política no mundo e até criando desafios como o enfrentamento à influência das Big Techs e de seus algoritmos nas eleições.
Apesar dessa força das redes, no entanto, ele reforça que ainda é preciso lembrar que a política vai ser sempre conduzida pelas pessoas.
Diante disso, Castello defende que haja um grande debate na sociedade, principalmente em relação à regulamentação das Big Techs, para que a comercialização dessa impulsão de dados, de plataformas e de conteúdos não estejam acima da própria instituição e da própria democracia.
Esse é um debate que precisa ser feito com muita seriedade, porque a gente sabe muito bem que ter a oportunidade de fazer com que as redes interfiram no debate social pode ser fundamental, mas a decisão sempre vai ser da população. É a população que decide para onde a política vai.
RECnPlay
O RECnPlay é o maior evento de tecnologia e inovação do país. Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival é realizado no Bairro do Recife.