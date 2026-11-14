A relação entre arte, meio ambiente, sociedade e cidade vai ser o foco dos artistas que participarão das exposições incluídas na programação do Circuito Cultural Instituto 12 Conexões Criativas.

O evento começou neste sábado (14), com vários programas gratuitos entre exposições artísticas, palestras, shows e espetáculos de dança, na sede do Instituto 12, no Leblon, Zona Sul do Rio.

A entrada é gratuita, mas como a disponibilidade é limitada à capacidade do espaço, é preciso retirar os ingressos no Sympla, de acordo com os horários de cada sessão.

Com curadoria de João Vergara, doutor em Arte e Cultura Contemporânea pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a mostra será dividida em quatro ciclos com os temas: Reconexão, Respiração, Reinvenção e Reconstrução, mobilizando diferentes linguagens.

O programa do Instituto, segundo o curador, está focado também para a área de sustentabilidade, visão do futuro e arte nesse contexto.

O pensamento curatorial que a gente imaginou era passar por essas quatro formas de pensar o futuro, que a gente imagina em um mundo tão conflagrado e com todo mundo conectado, mas tão distante e tão sozinho. É se reconectar com uma história mais humana e no mundo de tecnologia e de artificialidade, a arte é uma expressão humana que tem que ser valorizada, observou.

O primeiro ciclo, com programação neste fim de semana e que segue nos dias 20, 21 e 22 celebra o mês da Consciência Negra, com debates sobre empreendedorismo feminino, performance de dança contemporânea afro-brasileira, show do cantor Toni Garrido e mostra da artista visual carioca Panmela Castro, com o tema Reconexão.

Vergara afirmou que o trabalho da artista é muito bom e destacou que Panmela acabou de chegar super consagrada da Bienal da Coreia e tem feito importantes exposições internacionais. O curador indicou o que o público encontrará:

Vai ver obras de uma pintora excelente que veio desde o interior do subúrbio carioca e hoje é uma das grandes estrelas da arte contemporânea. Isso se dá tanto pela atitude dela como militante, como pela habilidade dela como pintora. Isso tudo estará disponível ao público com agendamento, que é a dinâmica do Instituto 12, mas com total acessibilidade. É importante falar que é uma exposição que tem acessibilidade, disse à Agência Brasil.

Na mostra, a Reconexão vem por meio de obras que mostram o resgate do feminino, com reflexões sobre ancestralidade, autonomia, força e autoestima.

Reconexão é se reconectar à Terra com o feminino, com a ideia de uma mãe ancestral mitocondrial africana, teorias de que somos todos de uma mesma origem. Isso faz com que devamos nos aproximar também do feminino e se reconectar com a Terra, a ancestralidade, concluiu Vergara.

A realização do encontro, viabilizado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, por meio da Lei Rouanet, é do Ministério da Cultura e do Instituto 12.

O Instituto vai se tornar uma nova opção de cultura na Zona Sul carioca, gratuita e com programações recorrentes, informou.

A produtora-executiva do Circuito Cultural, Kirce Lima, disse que amarrar toda a narrativa do primeiro ciclo com este momento do mês da Consciência Negra foi uma proposta cuidadosamente pensada.

"Está alinhada com o que o instituto almeja para todo o circuito: promover o diálogo, provocar reflexões e gerar inspiração.

Para Kirce Lima, a arte tem uma força vital que abre espaço para a transformação: Queremos propor novas formas de enxergar o mundo através de todas as mostras, rodas de conversa e apresentações.

Para Panmela Castro, uma das vozes representativas da arte contemporânea no Brasil, abrir o Circuito com Reconexão no mês da Consciência Negra é uma oportunidade de falar sobre quem tem espaço para contar a própria história.

Essa questão me acompanha desde o grafite. Quando comecei a pintar na rua, ocupar aquele espaço já era uma forma de afirmar que eu podia estar ali e que a minha experiência também tinha lugar na cidade, disse à Agência Brasil.

A produção da artista inclui pinturas, artes em espelhos, murais em diversas cidades do mundo, séries de lambe-lambes, fotografias, vídeos e performances.

Na exposição, parto de experiências minhas e de histórias que outras mulheres compartilharam comigo. Interessa-me falar das experiências de mulheres negras em sua complexidade, com espaço para o afeto, o desejo e a liberdade de cada uma se ver e se definir, contou, acrescentando que em algumas obras serão interativas, com participação do público.

Gosto de pensar que cada pessoa chega com a sua própria história e que isso muda o encontro com o trabalho.

A artista recebeu o título de Young Global Leader, pelo Fórum Econômico Mundial. Segundo Panmela, trata-se de um reconhecimento da capacidade da arte de colocar questões em espaços onde se costuma falar de economia e política.

Uma obra pode fazer alguém rever uma certeza sem precisar chegar a uma resposta comum. É essa possibilidade que me interessa levar para uma conversa como a do Fórum Econômico Mundial, afirmou.

Panmela considera que o seu trabalho é confessional. Na série Vigília, por exemplo, pintar alguém ao vivo é também passar horas na presença dessa pessoa. A pintura guarda as decisões que tomo durante esse tempo, o que escolho detalhar e o que deixo aparecer só num traço. É nesse trânsito entre o que aconteceu e o que a pintura consegue fazer com aquilo, que reconheço meu trabalho.

Além da apresentação no Instituto 12, o cantor e multi-instrumentista Toni Garrido, que concilia carreira solo com a banda Cidade Negra, será responsável pela curadoria de apresentações musicais previstas ao longo de todo o circuito.

Ele estará presente também em uma roda de conversas para falar sobre empreendedorismo cultural, sustentabilidade de carreira e construção de marca artística no ecossistema carioca.

O Instituto 12, que agora passa a oferecer arte no seu espaço, foi fundado em 2023. A instituição é reconhecida como o ponto de encontro de CEOs, fundadores, investidores, executivos e criativos de diferentes indústrias.

Agenda

14/11 (sábado) - 17h às 22h Inauguração e apresentação da exposição de Panmela Castro

15/11 (domingo) - 10h às 18h30 Exibição da exposição de Panmela Castro, por sessão

20/11 (sexta-feira) - 10h30 às 19h Exibição da exposição de Panmela Castro, por sessão

21/11 (sábado) - 16h às 18h40 Mesa de debate - Impacto Social e Empreendedorismo Feminino: Negócios culturais que geram mudanças Com Thainá Pitta (mediadora), Fernanda Laignier (Zola Filmes) e Ludmyla Oliveira (Feira Preta) + Apresentação cênica - Performance Vozes de Nós (Aline Valentim e Maracatu Baque Mulher) às 18h + Exibição da exposição de Panmela Castro

22/11 (domingo) - 16h às 20h Mesa de debate - Empreendedorismo cultural no Rio: Casos de sucesso e desafios Com Toni Garrido (mediador) e Dom Filó (Cultne TV) + Show de Toni Garrido às 18h + Exibição da exposição de Panmela Castro

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