Incêndios florestais levaram 61 municípios do Pará a ter situação de emergência reconhecida neste domingo (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Outros 50 municípios estão em situação de emergência em razão das queimadas e estiagem. Segundo o governo federal, foram aprovados, em 2026, 34 planos de trabalho para assistência humanitária, com recursos de R$ 24 milhões.

Dados coletados entre sexta-feira (13) e sábado (14) pelo programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe), mostram que o Pará é o estado com maior número de focos: 791.

Combate ao fogo

O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do Ibama disse ter registrado 207 incêndios florestais extintos no Pará até sexta-feira (13), conforme os registros do Sistema Nacional de Informações sobre Fogo (Sisfogo). O local onde a atuação foi mais necessária foi o Oeste do estado.

O órgão também divulgou uma nota sobre os incêndios no Amazonas. No estado, foram registrados 408 incêndios florestais extintos.

As ações de combate ao fogo envolvem 447 profissionais, em parceria com equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Força Aérea Brasileira (FAB), da Força Nacional e de outras instituições de apoio.

O monitoramento do Inpe indica a presença de 33 focos de queimadas no estado detectados pelos satélites nas últimas 48 horas.

Territórios indígenas

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) fez uma convocação nas redes sociais para que a população ajude no combate ao fogo que avança no Tapajós.

Durante a semana, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) protocolou manifestação no Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da ADPF 743, e exigiu uma resposta estatal rápida e efetiva para combater o avanço dos incêndios florestais na Amazônia.

A Apib destacou como lugares críticos atingidos pelos incêndios as áreas de savana e floresta na região do Igarapé do Camarão e Lago Verde, na Área de Proteção Ambiental (APA) de Alter do Chão. Localizada em Santarém (PA), a área é território de referência do povo Borari.

Também houve alerta sobre Terra Indígena Apyterewa, do povo de recente contato Parakanã, onde foram registradas 593 detecções de calor em agosto, e no território Ituna-Itatá.

A organização disse ter denúncias de que os focos estariam vinculados a loteamentos clandestinos, cercamentos e ocupações ilegais para especulação fundiária, e enviou um ofício à Polícia Federal solicitando providências.

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