Ao completar 25 anos neste mês de novembro, o Instituto Tomie Ohtake tem programação especial para comemorar a data, com destaque para a exposição Tomie Ohtake O sol daqui. Haverá ainda reformas no espaço do instituto, com a abertura de novos ateliês educativos, a criação de uma biblioteca e a ampliação da área de convivência.

Com entrega prevista para esta terça-feira (17), na inauguração da exposição, a reforma assinada por Rodrigo Ohtake pretende dar maior visibilidade às atividades educativas. Os novos ateliês serão abertos para o grande hall, onde antes havia uma parede que separava a área de circulação dos visitantes.

A exposição, que é uma grande retrospectiva, reúne mais de 100 obras de mais de seis décadas de produção da artista que dá nome ao instituto. Com curadoria de Ana Roman, Ariana Nuala, Sabrina Fontenele e Tálisson Melo, a mostra é organizada cronologicamente, por décadas.

O sol por aqui é mais generoso, disse Tomie ao recordar sua chegada ao Brasil. Foi essa frase que inspirou o título da mostra. Nascida em Quioto, em 1913, ela veio ao Brasil em 1936 para visitar um irmão. Ao desembarcar em Santos, ficou impressionada com a intensidade da luz e com o amarelo do sol no Brasil. Em São Paulo, ela constituiu família e começou a pintar em 1952, aos 39 anos, dedicando-se à pintura até o fim da vida, aos 101.

O público poderá acompanhar, por meio das obras, as experiências de Tomie Ohtake com cor, forma e matéria, da pintura à gravura e à escultura. Além disso, as obras se conectam com cartas, fotografias, estudos, colagens e recortes de imprensa preservados em sua casa-ateliê. Muitos desses registros são inéditos para o público.

Tomie dava atenção aos registros de sua vida e de seu trabalho. Segundo o texto curatorial, ao reunir documentos, organizar pastas e guardar imagens, participou da construção de sua memória. Mas esse arquivo, formado também por familiares e colaboradores, não é um relato completo nem neutro: revela o que se decidiu preservar e nos faz perguntar pelo que se perdeu ou ficou de fora.