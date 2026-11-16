Ao completar 25 anos neste mês de novembro, o Instituto Tomie Ohtake tem programação especial para comemorar a data, com destaque para a exposição Tomie Ohtake O sol daqui. Haverá ainda reformas no espaço do instituto, com a abertura de novos ateliês educativos, a criação de uma biblioteca e a ampliação da área de convivência.
Com entrega prevista para esta terça-feira (17), na inauguração da exposição, a reforma assinada por Rodrigo Ohtake pretende dar maior visibilidade às atividades educativas. Os novos ateliês serão abertos para o grande hall, onde antes havia uma parede que separava a área de circulação dos visitantes.
A exposição, que é uma grande retrospectiva, reúne mais de 100 obras de mais de seis décadas de produção da artista que dá nome ao instituto. Com curadoria de Ana Roman, Ariana Nuala, Sabrina Fontenele e Tálisson Melo, a mostra é organizada cronologicamente, por décadas.
O sol por aqui é mais generoso, disse Tomie ao recordar sua chegada ao Brasil. Foi essa frase que inspirou o título da mostra. Nascida em Quioto, em 1913, ela veio ao Brasil em 1936 para visitar um irmão. Ao desembarcar em Santos, ficou impressionada com a intensidade da luz e com o amarelo do sol no Brasil. Em São Paulo, ela constituiu família e começou a pintar em 1952, aos 39 anos, dedicando-se à pintura até o fim da vida, aos 101.
O público poderá acompanhar, por meio das obras, as experiências de Tomie Ohtake com cor, forma e matéria, da pintura à gravura e à escultura. Além disso, as obras se conectam com cartas, fotografias, estudos, colagens e recortes de imprensa preservados em sua casa-ateliê. Muitos desses registros são inéditos para o público.
Tomie dava atenção aos registros de sua vida e de seu trabalho. Segundo o texto curatorial, ao reunir documentos, organizar pastas e guardar imagens, participou da construção de sua memória. Mas esse arquivo, formado também por familiares e colaboradores, não é um relato completo nem neutro: revela o que se decidiu preservar e nos faz perguntar pelo que se perdeu ou ficou de fora.
Mostra especial celebra 25 anos do Instituto Tomie Ohtake - Foto Arte Instituto Tomie Ohtake/Divulgação
A trajetória do instituto poderá ser revisitada em Matéria impressa, mostra que conta seus 25 anos por meio do design gráfico. Em cartaz na sala redonda, a mostra reúne os fôlderes de quase todas as exposições realizadas desde a inauguração, além de uma compilação de cartazes.
Ainda entre os eventos de comemoração, haverá o lançamento de Caderno-ensaio 6: Diáspora, que parte da trajetória migrante de Tomie Ohtake para abordar os deslocamentos na contemporaneidade. A publicação conta com encarte em braile, versão digital acessível, recursos de áudio e vídeo em libras.
A publicação reúne textos de autores como Ana Pi, Glicéria Tupinambá e Patrick Chamoiseau e reproduções de obras de artistas como Paulo Nazareth, Rosana Paulino e Michael Armitage, que abordam temas como memória, pertencimento e convivência, além das condições históricas e políticas das migrações.
Com a reforma, o instituto ganha também a Biblioteca Ricardo Ohtake, que ocupará espaço próprio e será aberta ao público em uma etapa posterior. Com cerca de 15 mil itens, o acervo reúne publicações usadas pelas equipes do instituto em suas pesquisas ao longo desses 25 anos; parte do acervo da Casa-ateliê, com livros que pertenceram a Ruy Ohtake; e uma doação da coleção pessoal de Ricardo Ohtake.
Fundado por Ricardo Ohtake, o instituto desenvolve programação voltada à pesquisa e à experimentação. Até 2025, 347 exposições foram realizadas, 245 publicações lançadas e 835 cursos promovidos. Como forma de ampliar o acesso à arte, o instituto - localizado na Av. Faria Lima, 201, na capital paulista - oferece entrada de graça todo dia.