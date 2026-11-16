Os produtos são popularizados nas redes sociais e também vendidos pela internet. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso foram proibidos.

Ambos os alvejantes, segundo a Anvisa, não têm regularização sanitária e são feitos por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação.

Cosmético

A resolução da agência também prevê a apreensão de todos os lotes do produto Lace Glue, usado para fixar próteses capilares. Da mesma forma, o cosmético não tem registro e é produzido por empresa sem autorização de funcionamento.

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