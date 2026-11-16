Eu nunca tinha tocado em nada de robótica. E eu gostei, contou a jovem **Sofia [nome fictício]. Estou aprendendo coisas novas, coisas que eu nem sabia que existiam, acrescentou.

Na última quinta-feira (12), ela exibiu sua criação em uma oficina promovida pelo RECnPlay, festival de tecnologia e de inovação, organizado pelo Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos e distritos de inovaçãodo país, e pelo Sebrae Pernambuco.

Ali, a adlescente Sofia exibiu um carrinho de robô autônomo que ela mesma montou, com materiais de baixo custo, e que segue uma linha no chão.

A gente monta, bota o código no computador e aí ele tem que seguir o que a gente botou pra ele fazer, explicou a jovem, que tem 17 anos e que cumpre medida socioeducativa no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Santa Luzia, unidade feminina da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) em Pernambuco.

A oficina da qual ela participou é resultado de um projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano passado com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar School), instituição que ajudou a fundar o Porto Digital, e a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

O projeto é iniciativa do ex-aluno da Cesar Schoool e atual pesquisador da escola Daniel Messias e tem possibilitado que adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na capital pernambucana possam desenvolver habilidades tecnológicas.

Neste ano,o movimento foi direcionado exclusivamente ao público feminino. A gente rodou esse projeto primeiro com os jovens que já tinham passado pelo sistema. Depois, no ano passado, executamos com os jovens que ainda estavam no sistema socioeducativo. E neste ano, quisemos fazer um recorte de gênero, explicou Henrique Braga Foresti, mais conhecido como Mineiro, professor da Cesar School.

O Messias é o orientador dessas meninas que entraram no grupo agora. E quando eu vejo o Messias como orientador é um orgulho, disse o professor.

A proposta de Messias trabalha a robótica computacional como ferramenta para resolução de problemas. Ao mesmo tempo, ele estimula o uso da tecnologia para o desenvolvimento social. O primeiro ponto é tirar esse estigma de que a pessoa que cometeu uma infração se desconecta da sociedade. Conseguimos fazer com que essas pessoas enxerguem que são parte da sociedade. Esse é o grande o objetivo do projeto.

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Exemplo

Messias, que é citado como um grande exemplo pela jovem Sofia, conhece bem essa realidade. Muito antes de se tornar um pesquisador, orientador e um empreendedor social, ele também passou por medidas socieoeducativas.

Eu quero muito entregar o que eu recebi, sabe? Sinto necessidade de devolver isso para a sociedade de alguma forma, afirmou Messias à reportagem. Faço isso com muita paixão, mas eu estou fazendo uma coisa que eu não tive. Hoje eu tenho, mas antes não tinha uma rede de apoio..

Por conhecer de perto a realidade, ele idealizou o projeto de trabalhar a robótica computacional como ferramenta para resolução de problemas, ao mesmo tempo em que estimula o uso da tecnologia como uma ferramenta para o desenvolvimento de pessoas que vivem em um contexto de exclusão. Quando a gente olha para um contexto de inovação, acho que inovação sem diversidade é só manutenção de privilégio, sabe?, diz ele. Então, o que a gente tem que fazer para ajudar essas pessoas é mostrar o que cada pessoa que veio de um contexto completamente diferente tem a agregar ou contribuir.

Adolescentes

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualmente 11.575 adolescentes cumprem medida socioeducativa em meio fechado em 411 unidades de internação de todo o país. A maioria deles (86,9%) é do gênero masculino e 68,9% se declaram negros.

Penso que ações como esta são de extrema importância para as socioeducandas, na medida em que, além de capacitá-las tecnicamente para se inserirem no mercado de trabalho, em uma das áreas que mais crescem no mundo - que é a de tecnologia - possibilita o contato com uma realidade diferente. Elas conhecem jovens universitários e o contexto do ensino superior, o que estimula a ampliação no leque de possibilidades para suas vidas profissionais. Essa é uma via de inserção social com muito potencial no processo socioeducativo delas, destacou Valdir Peixoto, coordenador do Eixo Profissionalização da Funase.

RECnPlay

O RECnPlay é o maior evento de tecnologia e inovação do país. Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival é realizado no Bairro do Recife. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda

* A repórter viajou a convite da organização do RecnPlay

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jovens | Medida Socioeducativa | oficina de robótica | Recife | RECnPlay