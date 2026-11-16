A lista dos concorrentes ao prêmio foi divulgada nesta segunda-feira (16) pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação. As indicações correspondem a trabalhos realizados entre 31 de agosto de 2025 e 28 de agosto de 2026.

Com Anitta estão concorrendo:

Cantor, compositor e produtor musical americano-nigeriano Davido, com o álbum Oriadé,

Cantora, compositora, dançarina, atriz, diretora e produtora beninense, Angélique Kidjo, com HOPE!!,

Cantora Ayra Starr, nascida no Benin e criada na Nigéria, com o álbum Starrgirl e

Cantora, produtora e compositora nigeriana Tems, com Love is a Kingdom.

A premiação do 69º Annual Grammy Awards será no dia 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a artista lembrou que EQUILIBRIVM é o segundo álbum de sua carreira a ser indicado para o Grammy americano - o primeiro foi Funk Generation.

Diferente do Grammy latino, não é tão comum vermos artistas brasileiros indicados a este prêmio. E eu me sinto muito honrada, emocionada e agradecida por tanto reconhecimento. Também me sinto muito merecedora, pois sei que sou uma batalhadora nessa vida, disse a cantora.

Na sexta-feira passada (13) , Anitta ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o mesmo trabalho. A premiação ocorreu depois de 12 indicações no Grammy Latino que a artista tinha conseguido, mas ainda sem levar o troféu.