A informação foi dada por representantes do colegiado que participaram de uma diligência sobre o caso no final de semana, quando ouviram autoridades que estão envolvidas nas investigações e também Clarice Cardoso, a mãe das crianças Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos.

Durante a diligência, a presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), disse que a comissão vai se reunir, ainda esta semana, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para pedir a federalização do caso.

O mecanismo, chamado de Incidente de Deslocamento de Competência (IDC), é um instrumento previsto na Constituição Federal para casos de grave violação de direitos humanos.

A gente vem, primeiro, para reconhecer o trabalho local que foi feito, que a gente reconhece que foi incrível. Segundo, para a gente unir forças ao Estado, às forças de segurança do Estado, para a gente dar uma resposta para a família, disse a senadora no Domingo (15).

Além do caso das crianças de Bacabal, Damares informou que a CDH vai pedir também a federalização de outros três casos: o do desaparecimento do menino Arthur Sousa Barros, ocorrido em Eldorado do Carajás (PA), em março de 2026; de Elisa Ladeira Rodrigues, menina desaparecida em Anajás desde setembro de 2023; e o de Edson Davi Silva Almeida, no Rio de Janeiro.

Esses cinco casos federalizados poderão nos ajudar a compreender melhor que equívoco que acontece lá na ponta, lá na hora, no momento em que a criança desaparece, disse a senadora.

Integrantes da comissão citaram a suspeita de que as crianças foram vítimas do crime de tráfico de pessoas, podendo estar inclusive, fora do país.

Essa informação só pode ser assegurada pela autoridade policial que está fazendo a investigação e que agora será encaminhada também à federalização. Aí haverá uma dedicação maior da Polícia Federal, do governo federal e é claro, do Ministério da Justiça, disse a senadora Eliziane Gama (PT-MA), uma das integrantes da CDH que participou da diligência.

Clarice Cardoso lembrou o dia em que as crianças desapareceram, quando estavam brincando nas proximidades de casa e reiterou o desejo de ver o avanço nas investigações.

Tudo o que eu peço é que seja uma investigação bem feita, que tenha uma resposta e que os culpados paguem por isso. Não quero que nenhum inocente pague, só que os culpados que fizeram isso paguem, desabafou.

Em setembro, a defesa da mãe das crianças, Clarice Cardoso, pediu à Polícia Federal para incluir Ágatha e Allan na Difusão Amarela da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) .

A Difusão Amarela é um mecanismo da Interpol - a polícia internacional que representa 196 países - destinado a auxiliar na localização de pessoas desaparecidas. Havia a suspeita de que se as crianças estivessem no grupo de 163 crianças resgatadas em uma operação contra o tráfico de pessoas na Flórida, nos Estados Unidos, no final de agosto.

Relembre o caso

Ágatha Isabelly e Allan Michael foram vistos pela última vez em 4 de janeiro, no quilombo São Sebastião dos Pretos em Bacabal, no Maranhão, quando foram brincar em uma área de mata com o primo Anderson Kauan, de 8 anos.

No dia 7 de janeiro, Anderson Kauan foi encontrado por carroceiros em uma estrada no povoado Santa Rosa, vizinho ao que havia desparecido.

Depois de 14 dias internado no hospital geral do município, a criança recebeu alta e mostrou aos policiais o caminho que percorreu com os primos até uma cabana abandonada, próxima às margens do Rio Mearim. Aos profissionais ele afirmou ter deixado os dois primos no local da casa caída enquanto buscava ajuda.

Desde o desaparecimento, foi traçada uma área de buscas de cerca de 54 quilômetros quadrados. O local com mata de vegetação fechada, terreno irregular, com poucas trilhas e de difícil acesso tem açudes e margeia o Rio Mearim. Bombeiros militares do Pará e do Ceará ajudaram nas buscas, que envolveram mais de 500 pessoas.

Militares da Marinha chegaram a utilizar um equipamento de sonar para fazer a varredura em trecho de 3 km do Rio Mearim em busca de vestígios das crianças. Não há suspeitos de envolvidos no desparecimento dos irmãos.

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