O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou três investigadores da Polícia Civil, dois homens, de 36 e 50 anos, e uma mulher, de 37, por suspeita de introduzir drogas ilegalmente na casa de pai e filho durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em agosto de 2026, no Bairro Bandeirantes, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a denúncia, os policiais teriam plantado aproximadamente 740 gramas de maconha no imóvel para responsabilizar criminalmente os moradores.

Os investigadores foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, denunciação caluniosa e abuso de autoridade. A mulher também responde por violência arbitrária e lesão corporal.

De acordo com a investigação, os policiais teriam interrompido propositalmente as gravações obrigatórias da operação e simulado novas buscas para forjar a localização do entorpecente dentro da residência. Ainda conforme o MPMG, durante a abordagem inicial, a investigadora teria atingido uma das vítimas com uma coronhada nas costas, mesmo sem que houvesse resistência.

Após a suposta inserção da droga, os três investigadores conduziram pai e filho ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc). Na ocasião, teriam apresentado declarações falsas à autoridade policial e registrado informações inverídicas em boletim de ocorrência.

Com base nos relatos dos investigadores, foram registrados os flagrantes e decretadas as prisões preventivas dos dois moradores por tráfico de drogas.

Na denúncia, o MPMG pediu a manutenção da prisão preventiva dos dois investigadores e da prisão domiciliar da investigadora. O órgão também requereu que, em caso de condenação, os três percam os cargos públicos.

Além disso, o Ministério Público solicitou a fixação de indenização mínima por danos morais no valor de dez salários mínimos para cada uma das vítimas.

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