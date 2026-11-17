Na Região Norte, as chuvas mais intensas são esperadas no sul do Pará e em Tocantins, onde há aviso amarelo de perigo potencial para tempestade e que é mais acentuado no centro e sul de Tocantins, que tem alerta laranja de perigo.

Os termômetros, em Palmas, marcam a mínima de 22 °C e a máxima, entre as capitais, é de 35 °C, em Manaus.

Nordeste

No Nordeste do país, um aviso laranja de perigo alerta para tempestades no oeste, centro, sul e leste da Bahia. Nas demais partes da Bahia, Sergipe, sudoeste de Pernambuco, centro e sul do Maranhão e do Piauí, o aviso é amarelo.

Nas capitais, a temperatura varia entre a mínima de 23 °C, em Salvador, e máxima de 35 °C em Teresina.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste brasileiro chove em toda a região, com atenção especial para o norte de Goiás, onde há aviso laranja de perigo para tempestades. O aviso é amarelo de perigo potencial para tempestades nas demais áreas, exceto na faixa oeste de Mato Grosso e o extremo leste de Mato Grosso do Sul.

A temperatura mínima, entre as capitais, será de 19 °C, em Brasília, e a máxima chega aos 31 °C, em Cuiabá.

Sudeste

No Sudeste do país, está vigente um aviso laranja de perigo para tempestades no norte de Minas Gerais. Nas regiões oeste, centro e leste de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, e no Espírito Santo, o aviso é amarelo.

Pode chover também no norte de São Paulo e na faixa litorânea do Rio de Janeiro. Entre as capitais, a mínima é de 16 °C, em São Paulo, e a máxima não ultrapassa 29 °C em Vitória.

Sul

Na Região Sul, áreas de instabilidade que se organizam entre o norte da Argentina e o sul do Paraguai avançam e aumentam o risco de tempestades na faixa oeste do Sul brasileiro. Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no noroeste, oeste e sudoeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina e em todo o estado do Rio Grande do Sul.

Há previsão de queda de granizo nos três estados e ventos fortes no litoral do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. A mínima esperada é de 14 °C, em Curitiba, e a máxima de 32 °C, em Porto Alegre.

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