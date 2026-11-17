Após os desastres ligados à mineração, com rompimentos de barragens em Mariana e em Brumadinho, a artista questiona quem de fato se beneficia com esse tipo de exploração do meio ambiente.
A montagem estreou em Estrasburgo, na França, passou pelo Canadá e pela Argentina. Na capital fluminense, faz parte de mostra realizada pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e a Fundação Nacional de Artes, em apresentação única, no Teatro Cacilda Becker.
A performance simboliza, através de três totens, os elementos prata, bronze e ouro, que simbolizam, respectivamente, a soberba e a força destrutiva do ódio, para finalizar, no ouro, tema do último quadro, as mulheres em igrejas rezando por um milagre para tudo isso, define a artista. São muitos testes de sirene em nossa rotina. É o terrorismo da barragem, diz Carolina Correa, que é vizinha de uma barragem.
Na performance, ela traz o contexto de onde mora: No Brasil, há 908 barragens de mineração cadastradas na Agência Nacional de Mineração. Desse total, 318 estão em Minas Gerais 55 na cidade de Nova Lima e 200 no Quadrilátero Ferrífero Aquífero.
Extração de lítio
A performance faz parte da mostra gratuita Em cena: um Brasil em disputa cinema, fotografia, teatro e resistência dos territórios, que ocorre nos dias 17 e 18 de novembro. Veja mais detalhes da programação.
A mostra debate sobre os efeitos da extração de lítio no Vale do Jequitinhonha e faz uma reflexão sobre desastres ambientais.
Nesta terça-feira (17), a documentarista mineira Isis Medeiros lança o catálogo Zona de sacrifício: do ouro ao pó, que registra e amplia a perspectiva de sua exposição, na Galeria Mestre Vitalino, do Museu de Folclore Edison Carneiro.
Desde julho em cartaz, a exposição recebeu 30 mil pessoas, que conheceram um panorama sobre os efeitos provocados pela mineração nas cidades de Araçuaí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha. A exposição segue em cartaz até dia 22 de novembro.
O Vale do Jequitinhonha é detentor de 85% do lítio no Brasil. Atualmente, o país ocupa o 6º lugar no ranking mundial de reservas do lítio, considerado estratégico para a transição energética global.
Para Isis Medeiros, a inquietação é a forma dessa nova corrida mineral ser apresentada como parte de uma transição energética verde, enquanto no território o que aparece são poeira, explosões, pressão sobre a água e impactos diretos na vida das pessoas.
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