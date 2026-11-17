A reportagem Mascote da Copa de 2014, tatu-bola deve ganhar novo plano de proteção concorre na categoria Políticas públicas de proteção animal.

Os finalistas foram divulgados nesta terça-feira (17). Ao todo, foram selecionados 67 trabalhos de jornalistas, pesquisadores, artistas e criadores de conteúdo de diferentes regiões do Brasil.

A premiação conta com 14 categorias e reconhece produções que abordam desde a defesa de cães e gatos até questões relacionadas a animais silvestres, aquáticos e criados para consumo, além de políticas públicas, experimentação animal, entretenimento e manifestações artísticas

Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de entrega dos troféus, em São Paulo, no dia 23 de novembro.

"É gratificante ter o trabalho reconhecido por iniciativas como o Prêmio Papagaio. Demonstra a capacidade da Agência Brasil abordar questões de relevância nacional, em diálogo com a comunidade científica, e de contribuir para o debate sobre a proteção dos animais e do meio ambiente", diz Isabela Vieira.

A diretora de Jornalismo da EBC, Myrian Pereira, destaca que a indicação ao prêmio é o reconhecimento do trabalho executado pela empresa.

"A indicação é um reconhecimento importante à qualidade da nossa apuração e reforça o compromisso da EBC e da Agência Brasil com um jornalismo público que vai além do factual. O trabalho da Isabela traduz perfeitamente essa missão ao buscar um ângulo original na cobertura da Copa do Mundo para dar visibilidade a uma espécie ameaçada, qualificar o debate ambiental e cobrar políticas públicas efetivas de conservação", diz a diretora.

A reportagem foi feita como parte da cobertura da Copa do Mundo de Futebol, mostrando a importância da criação de planos de nacionais e de unidades de conservação para a proteção dos animais silvestres.

A jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) afirma que a matéria é um alerta sobre a situação do tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), que ainda não está livre da ameaça de extinção, e se propunha a chamar atenção para as ameaças ao animal.

"O avanço da atividade humana, seja por meio do desmatamento, da instalação de empreendimentos energéticos, da agropecuária ou da construção de estradas têm reduzido o habitat desse animal tão importante, inclusive, para a regeneração do próprio meio ambiente", afirma Isabela Vieira.

Na natureza, o tatu-bola tem o papel de regenerar a terra, revolvendo nutrientes, e de servir de alimento para animais maiores, como as onças. Ele também faz o controle de pragas ao comer formigas, cupins e outros insetos menores.

Isabela Vieira é jornalista da EBC desde 2007. Cobre política, economia, meio ambiente e direitos humanos. É mestra em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ).

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