A iniciativa é inédita no Supremo e faz parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado na próxima sexta-feira (20).

A incorporação da escultura ao acervo do Supremo foi solicitada ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e outras entidades e líderes de religiões de matriz africana.

Os pedidos foram efetivados após a Corte reconhecer que símbolos religiosos fixados em prédios públicos não ferem a laicidade do Estado.

Durante a cerimônia, Fachin disse que a incorporação da escultura é compromisso institucional do Supremo.

O presidente ressaltou que a Constituição assegura o livre exercício de cultos religiosos e à proteção aos locais de culto e suas liturgias.

A liberdade religiosa só é plena quando pode ser exercida por todas e por todos, e quando se traduz em convivência sadia e um desejo real de conhecer a realidade do outro, para além da tolerância, afirmou.

Na tradição iorubá, Xangô é associado à justiça, e sua escultura possui um machado com lâminas em cada um dos lados, representando justiça, autoridade e equilíbrio em busca da verdade.

A escultura ficará de forma permanente no acervo do Supremo.

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