A incorporação da escultura ao acervo do Supremo foi solicitada ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e outras entidades e líderes de religiões de matriz africana.
Os pedidos foram efetivados após a Corte reconhecer que símbolos religiosos fixados em prédios públicos não ferem a laicidade do Estado.
Durante a cerimônia, Fachin disse que a incorporação da escultura é compromisso institucional do Supremo.
O presidente ressaltou que a Constituição assegura o livre exercício de cultos religiosos e à proteção aos locais de culto e suas liturgias.
A liberdade religiosa só é plena quando pode ser exercida por todas e por todos, e quando se traduz em convivência sadia e um desejo real de conhecer a realidade do outro, para além da tolerância, afirmou.
Na tradição iorubá, Xangô é associado à justiça, e sua escultura possui um machado com lâminas em cada um dos lados, representando justiça, autoridade e equilíbrio em busca da verdade.
A escultura ficará de forma permanente no acervo do Supremo.
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