Uma delegada da Polícia Civil, de 43 anos, tornou-se ré por emprestar uma arma particular ao marido, que teria utilizado o armamento para matar um trabalhador da limpeza urbana durante uma discussão de trânsito, em Belo Horizonte. A Justiça recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na modalidade de empréstimo ou cessão irregular, e prevaricação. A decisão foi confirmada em 13 de novembro.

Segundo a denúncia, a policial emprestou reiteradamente ao companheiro, entre abril de 2023 e agosto de 2025, uma pistola semiautomática calibre .380, de sua propriedade. O Ministério Público afirma que ela também sabia que o marido tinha acesso a uma arma institucional que estava sob sua guarda.

Mensagens extraídas de aparelhos celulares indicariam que a delegada tinha conhecimento de que o companheiro portava o armamento em veículos e em locais públicos.

O homicídio ocorreu em 11 de agosto de 2025, no bairro Vista Alegre, na Região Oeste da capital mineira. Após um desentendimento no trânsito, o marido da delegada teria utilizado a pistola para atirar contra o trabalhador, que morreu. Um laudo de microcomparação balística confirmou que a cápsula recolhida no local do crime foi disparada pela arma pertencente à policial, conforme o MPMG.

A denúncia também aponta que, no mesmo dia, enquanto trabalhava na Casa da Mulher Mineira, a delegada deixou de comunicar às autoridades o envolvimento do marido no homicídio. De acordo com a acusação, ela realizou consultas em sistemas policiais para pesquisar a placa do veículo utilizado e os nomes dos envolvidos, acompanhou notícias sobre o caso e manteve contatos telefônicos frequentes com o companheiro. As ações teriam sido realizadas para protegê-lo de responsabilização criminal.

O MPMG ofereceu à investigada um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas ela recusou a proposta. A denúncia foi apresentada em 28 de outubro e posteriormente recebida pela Justiça.

Com o andamento do processo, a ré será citada para apresentar defesa, e terá início a fase de instrução criminal. O caso tramita sob segredo de Justiça.

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