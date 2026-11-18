Logo nas primeiras horas da manhã, mãos ágeis de uma dezena de mulheres e homens começam a separar, nas esteiras, os peixes que acabaram de chegar das embarcações. Cada espécie vai para uma caixa plástica diferente e, depois, para os caminhões de distribuição.

Tudo acontece sob o olhar atento de Patrick Melo, encarregado de produção em uma empresa de pescado no município de Rio Grande (RS). O movimento de trabalhadores no salão costuma aumentar com a chegada da primavera, quando é aberta a safra da corvina. Este ano, porém, há um medo generalizado de que isso vá mudar.

A criação do Parque Nacional do Albardão, em março deste ano, proibiu a pesca em uma área de 10 mil km² considerada estratégica para a indústria gaúcha e catarinense, pela abundância de peixes.

Num dia forte de descarga, a gente trabalhava com mais de 100 pessoas aqui: 40 mulheres na esteira, mais 50 homens na volta, fora os caminhoneiros. Agora, a projeção é trabalhar com 30 ou 40 pessoas. Ninguém botou na balança quantas famílias poderiam ficar desempregadas, reclama Patrick, que tem mais de 20 anos no setor.