As atualizações sobre a operação deflagrada nesta quarta-feira (18), foram apresentadas durante coletiva de imprensa. MPF, Polícia Federal e Receita Federal apuram suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, além de outros crimes envolvendo empresas do setor de apostas online as chamadas bets.

Deflagrada pela Receita Federal, Polícia Federal e MPF, a operação cumpriu 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados e resultou no bloqueio judicial de R$ 2,32 bilhões em bens e valores de pessoas e empresas investigadas.

Diferença bilionária

O procurador regional da República e coordenador-adjunto do Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado (Gaeco Nacional), Fábio George Cruz da Nóbrega, disse que a empresa alvo da investigação manteve uma estrutura formalmente sediada em Curaçao entre 2020 e 2024, embora toda a operação estivesse baseada no Brasil.

Segundo coordenador-adjunto, a apuração identificou uma diferença bilionária entre a movimentação financeira do grupo e os valores declarados às autoridades.

"Dados indicam que a movimentação real ocorrida no ano de 2025 seria de R$ 11 bilhões, quando os valores efetivamente declarados foram de apenas R$ 2 bilhões", afirmou.

As investigações também apontam o uso de CPFs de pessoas falecidas, menores de idade e até de pessoas jurídicas em operações apresentadas como apostas internacionais. De acordo com o MPF, o esquema teria contado ainda com a participação de empresas de pagamento e fintechs utilizadas na movimentação dos recursos.

Esquema financeiro

De acordo com os investigadores, valores enviados ao exterior passaram por paraísos fiscais e empresas offshore antes de retornar ao Brasil. Parte dos recursos teria sido internalizada por meio de contratos e notas fiscais considerados irregulares.

O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que a operação revelou um modelo de atuação identificado em outras apurações envolvendo empresas de apostas.

"Esse modus operandi perverso se refere à evasão de divisas, lavagem de dinheiro, ocultação da origem de recursos por meio de operações de câmbio", disse.

Segundo Barreirinhas, parte das operações envolvia remessas efetivas ao exterior e parte apenas simulava transferências internacionais para ocultar a origem dos recursos.

Bloqueios e crimes

A medida judicial alcançou imóveis e valores financeiros, além de um iate, cinco aeronaves e 14 veículos de luxo.

Fábio George afirmou que o bloqueio patrimonial é uma forma de promover a 'asfixia financeira' e a descapitalização de estruturas utilizadas para a prática dos crimes.

Segundo ele, o enfrentamento às organizações criminosas exige "asfixia financeira" e a descapitalização das estruturas utilizadas para a prática dos crimes.

De acordo com o MPF, os investigados poderão responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

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