Uma manifestação marcada para as 17h de quinta-feira (19) vai cobrar justiça pelo professor André Aires, espancado por um grupo de homens no centro do Rio de Janeiro depois de ter impedido e denunciado a agressão de um deles contra uma mulher.

O caso ocorreu à luz do dia e no meio da rua, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha. A mulher que era alvo das agressões conseguiu fugir do agressor, mas o professor levou sucessivos golpes, como socos e chutes.

Ele sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplos ferimentos. Além disso, foi alvo de ofensas homofóbicas e xingamentos.

O professor foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade. Ele chegou à unidade em estado grave, mas, segundo o último boletim médico, o quadro é estável e o paciente segue sedado e intubado.

A equipe médica aguarda a reação de André até quinta-feira para decidir os próximos passos do tratamento.

Manifestação

A organização do ato é do diretório acadêmico estudantil da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde André cursa uma segunda graduação.

Professores, estudantes e artistas vão realizar o protesto no mesmo lugar onde ocorreram as agressões.

O caso é investigado como tentativa de homicídio. Um dos suspeitos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Os demais agressores não foram encontrados.

André Aires tem 42 anos e é professor de incentivo à leitura na rede municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atuou ainda como substituto na Faculdade de Letras da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Pessoas próximas a ele também buscam acesso às imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos da região, que podem ajudar a esclarecer o crime.

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