O caso ocorreu à luz do dia e no meio da rua, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha. A mulher que era alvo das agressões conseguiu fugir do agressor, mas o professor levou sucessivos golpes, como socos e chutes.
Ele sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplos ferimentos. Além disso, foi alvo de ofensas homofóbicas e xingamentos.
O professor foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade. Ele chegou à unidade em estado grave, mas, segundo o último boletim médico, o quadro é estável e o paciente segue sedado e intubado.
A equipe médica aguarda a reação de André até quinta-feira para decidir os próximos passos do tratamento.
Manifestação
A organização do ato é do diretório acadêmico estudantil da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde André cursa uma segunda graduação.
Professores, estudantes e artistas vão realizar o protesto no mesmo lugar onde ocorreram as agressões.
O caso é investigado como tentativa de homicídio. Um dos suspeitos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Os demais agressores não foram encontrados.
André Aires tem 42 anos e é professor de incentivo à leitura na rede municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atuou ainda como substituto na Faculdade de Letras da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Pessoas próximas a ele também buscam acesso às imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos da região, que podem ajudar a esclarecer o crime.
Tags:
Homofobia | misoginia | Rio de Janeiro | violência contra a mulher | Violência Doméstica