Apesar desse avanço representar a ocupação de apenas 0,06% do total de 54,1 milhões de hectares remanescentes do bioma, em 2025, a área responde por 79% de toda a vegetação nativa substituída por plantas de energia solar em todo o Brasil.

Quando consideradas instalações de usinas em áreas já desmatadas anteriormente para outras finalidades, as que suprimiram a vegetação para a instalação do empreendimento respondem por 60% do total de 52,4 mil hectares ocupados pelas instalações em todo o bioma.

Na comparação com outros tipos de empreendimentos de geração de energia, em 2025, as usinas solares representavam 53% da área ocupada por esse tipo de atividades no bioma, deixando para traz a área ocupada pelas instalações de parques eólicos.

Para o coordenador da Caatinga do MapBiomas, Washington Rocha, a geração de energia solar exerce um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e a segurança energética do Brasil, mas precisa continuar crescendo sem comprometer a preservação da vegetação nativa da Caatinga, especialmente as de maior importância para a conservação do bioma.

Com planejamento, é possível ampliar a geração de energia limpa sem abrir mão da proteção do bioma, diz.

Perda acumulada

Em 2025 foram suprimidos 880, 7 mil hectares de Caatinga, mas foram recuperados 420 mil hectares de vegetação secundária resultante de supressão antiga e que posteriormente recuperou cobertura vegetal.

De acordo com Washington Rocha, isso não significa que a Caatinga recuperou plenamente a capacidade natural de sustentar a vida, já que a pastagem por animais da pecuária degrada o bioma sem necessariamente desmatar e a recuperação pode exigir décadas.

Não basta contar quantos hectares de Caatinga restam. Precisamos saber quanta Caatinga ainda funciona como Caatinga, explica.

De acordo com o estudo, entre 1985 e 2025, a Caatinga acumula uma perda líquida de 9,8 milhões de hectares, considerando a supressão e a recuperação de vegetação nativa secundária conservada.

Na prática, isso leva a um cenário em que em 2025, dos 86,3 milhões de hectares que originalmente eram ocupados pelo bioma, restam 54,1 milhões de hectares, ou 62,7% do bioma. Em 1985, restavam 74,1%.

Na comparação com os demais biomas, a Caatinga é o terceiro em manutenção de vegetação nativa, ficando atrás da Amazônia, que mantém 81,3% da cobertura verde e do Pantanal, com 79,6%.

Agropecuária

Na totalidade das áreas convertidas, a maior parte foi ocupada pela agropecuária. Um total de 30,1 milhões de hectares, em 2025, o que equivale a 97% das áreas de já não eram vegetação nativa da Caatinga. Desse total 13,9 milhões de hectares foram suprimidos entre 1985 e 2025.

No mesmo período, 4,4 milhões de hectares que chegaram a ser área ocupada pela agropecuária, voltaram à condição de vegetação nativa.

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