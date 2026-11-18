A afirmação foi feita durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para prestar esclarecimentos sobre a alteração de relatórios da corporação destinados ao STF no caso Master e o afastamento de delegados ligados às investigações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, também participa da reunião.

A elaboração dos relatórios ocorreu na esteira do início do julgamento para analisar mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, ao ministro do STF Alexandre de Moraes, em setembro.

No mês seguinte, Fachin emitiu uma determinação para confecção de relatórios sobre o caso, destacando que a PF deveria encaminhar todas as menções a ministros encontradas no celular de Vorcaro, acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo".

Porém, segundo o diretor-geral da PF, a orientação foi descumprida pelos delegados que comandavam a investigação, que produziram relatórios foram de contexto.

Vou entregar um HD com todo o material de onde foram extraídos esses diálogos e vou colocar à disposição do presidente Fachin também esses outros relatórios que eu entendo [serem] inadequados, disse.

Aos senadores, Rodrigues esclareceu que não houve retaliação aos dois delegados que comandavam as investigações e que a avaliação foi de que os documentos produzidos não seguiram as orientações dadas pelo presidente do STF.

O episódio resultou na retirada dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de funções de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro e do comando das investigações.

