Durante o período, haverá o reforço nas ações de policiamento e fiscalização em todas as rodovias federais do país. A atenção fica por conta de infrações que representam um risco maior, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante.

Haverá fiscalização para o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos e do capacete por motociclistas e passageiros.

Além das abordagens, serão realizadas ações educativas para orientar os condutores sobre os cuidados necessários durante a viagem.

Orientações

Entre as principais orientações para prevenir acidentes estão:

Revisar o veículo antes de iniciar a viagem, com atenção especial para condições dos pneus, freios e sistema de iluminação, além de conferir a documentação

Planejar o percurso

Evitar horários de maior movimento, sempre que possível

Descansar bem antes de dirigir e evite horários de pico

Atenção ao limite de velocidade

Manter uma distância segura dos demais veículos

Fazer ultrapassagens somente em locais permitidos

Em viagens longas, o descanso deve fazer parte do planejamento. O objetivo é evitar que o sono e o cansaço comprometam a atenção e a capacidade de reação dos condutores.

O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes, e o capacete é obrigatório para motociclistas e passageiros.

Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo 191.

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